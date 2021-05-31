В РАН призвали россиян привиться от коронавируса

Президиум Российской академии наук (РАН) призвал россиян сделать прививки от коронавирусной инфекции COVID-19, подчеркнув, что страхи перед вакцинацией не имеют под собой научного основания.

Как пишут «Известия», соответствующее заявление опубликовано в пятницу, 28 мая, на сайте РАН.

«Президиум РАН призывает жителей России не откладывать вакцинацию, сделать прививки в ближайший месяц. С точки зрения науки это наиболее адекватный ответ на вызов пандемии. Только так мы сможем вернуться к нормальной жизни», — говорится в обращении.

Академия назвала нынешние темпы вакцинации низкими, поскольку по состоянию на 28 мая первую дозу вакцины получили всего 11% жителей, при этом полностью вакцинировались 8%. По законам эпидемиологии пандемию можно победить, если вакцину получат 60—70% населения.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с URA.RU оценил вероятность появления новых эпидемий.