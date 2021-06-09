«Эффективность составляет 97,6%»: в Минздраве прояснили вопрос ревакцинации «Спутником V»

Российские вакцины против коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» могут эффективно использоваться для ревакцинации. Об этом заявили в Минздраве, напомнив, что на сегодняшний день эффективность «Спутника V» оценивается в 97,6%. По словам замглавы ведомства Олега Гриднева, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране стабилизировалась, однако без системной вакцинации победить пандемию не удастся.

Российские вакцины против коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально ими прививался. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве напомнили, что «Спутник Лайт» показан к применению для лиц от 18 до 60 лет. Среди людей более старшего возраста применяется «Спутник V», который разрешён к применению для всех совершеннолетних граждан.

«На сегодняшний день эффективность вакцины «Спутник V» составляет 97,6%», — добавили в Минздраве.

В свою очередь, замглавы ведомства Олег Гриднев, выступая на пленарном заседании в Госдуме 8 июня, допустил, что привитым «Спутником V», возможно, через какое-то время понадобится ревакцинация другим препаратом.

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«Хорошо, что у нас есть другие вакцины, которые наращивают своё производство, наращивают свой объём и в последующем, как прогнозируют наши уважаемые учёные, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем «Спутник V», а именно «КовиВаком» или «ЭпиВакКороной», но в данном направлении исследования ещё идут», — сказал он.

Также во вторник, 8 июня, Минздрав выдал разрешение на проведение пострегистрационных клинических исследований вакцины «КовиВак», участие в которых примут 32 тыс. добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Исследования будут проходить на базе 16 медицинских организаций, уточнили в ведомстве.

В свою очередь, заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что у 95,8% вакцинированных препаратом «ЭпиВакКорона» выработалось достаточное количество антител, а у оставшихся 4,2% вакцинированных были «нулевые антитела».

Тем временем в мэрии Москвы напомнили, что жители столицы могут сделать прививку тремя вакцинами. Препарат «Спутник V» доступен в 100 центрах вакцинации в городских поликлиниках, в торговых центрах и других общественных местах, а также в павильонах «Здоровая Москва» в парках.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Вакцина «ЭпиВакКорона» также доступна в 100 центрах вакцинации и павильонах «Здоровая Москва» в парках. Прививку препаратом «КовиВак» можно сделать в пяти центрах вакцинации на базе городских поликлиник, для этого нужно записаться заранее.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал людей пожилого возраста вакцинироваться от COVID-19. В ходе посещения Дмитровского комплексного центра социального обслуживания населения он поговорил с подопечными центра, узнал, что все они сделали прививку, и заметил, что это правильное решение, к которому необходимо подвести и тех, кто ещё не решился.

«Надо всем вакцинироваться, причём, конечно, добровольно. Ничего насильно делать не надо. Это так важно для всех: для семьи, для тех, кто рядом живёт, для общения», — подчеркнул Мишустин.

Как рассказал Олег Гриднев, ситуация с распространением коронавируса в России улучшилась, однако летальность среди заболевших достаточно высока.

«К сожалению, несмотря на все мероприятия, — да, мы видим, что ситуация улучшилась, ситуация стабилизировалась, часть людей переболела, часть людей привита, — мы видим достаточно высокую летальность пациентов, и мы понимаем с вами... что без системной вакцинации эту пандемию не победить», — подчеркнул он.

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Гриднев также заявил, что вакцина «Спутник Лайт» направлена в первую очередь на использование молодёжью. Он пояснил, что, согласно результатам исследований, однократное применение этой вакцины даёт хорошую выработку иммунитета у молодых людей и хороший уровень антител. По данным Российского фонда прямых инвестиций, эффективность «Спутника Лайт» составила 79,4% (спустя 28 дней после прививки).

Как отмечал на полях Петербургского международного экономического форума глава Минздрава Михаил Мурашко, риск заболеть коронавирусной инфекцией после вакцинации составляет менее 1%. По его словам, 100%-ной защиты после прививки нет, но вероятность заболеть после неё становится минимальной.

За прошедшие сутки в стране было выявлено 9977 новых случаев коронавируса, большинство из них — в Москве (3817) и Санкт-Петербурге (846). За тот же период в России выздоровели 8883 человека, 379 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 5 145 843, с начала пандемии умерло 124 496 человек, 4 752 085 пациентов вылечились от заболевания. Согласно данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 140,8 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса SARS-CoV-2, из них 374 тыс. — за сутки.