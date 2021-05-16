«Не нужно ждать»: Мурашко призвал россиян привиться от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян сделать прививку от коронавируса, а не дожидаться третьей волны пандемии. Министр отметил необходимость профилактических мер, подчеркнув, что «авось» в этой ситуации не сработает. В стране за прошедшие сутки выявили 8554 новых случая коронавирусной инфекции, большинство из них — в Москве (2789) и Санкт-Петербурге (767).

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян сделать прививку от коронавируса, а не дожидаться третьей волны пандемии.

«Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется этот вопрос абсурдным: не нужно ждать — нужно её профилактировать, «авось» в данной ситуации не сработает», — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, 18 января в России началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. 12 мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что разные этапы вакцинации в стране прошли уже свыше 24 млн человек, и обратил внимание на важность прививочной кампании в борьбе с пандемией.

«Нам необходимо к концу года сформировать коллективный иммунитет», — отметил Мишустин.

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В РФ на данный момент зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19. В августе 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала препарат «Спутник V», разработанный специалистами центра имени Гамалеи.

Позже регистрацию прошли ещё две российские вакцины: «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.

Помимо этого, 6 мая в России была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Как отмечал президент Владимир Путин, российские препараты от COVID-19 основаны на хорошо известных технологиях, которые применялись десятилетиями.

«Они весьма современные и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надёжными и наиболее безопасными», — отметил он.

Накануне Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в Эквадоре. В РФПИ уточнили, что регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

«Таким образом, «Спутник V» зарегистрирован в 66 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек», — рассказали в фонде.

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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил, что ряд других государств Южной Америки уже успешно применяют российскую вакцину.

«Одобрение «Спутника V» регулирующими органами Эквадора является важным шагом для защиты населения при помощи одной из лучших вакцин в мире, продемонстрировавшей высокие показатели эффективности и безопасности в клинических исследованиях и при массовой вакцинации», — добавил он.

В фонде отметили, что по количеству полученных государственными регуляторами одобрений «Спутник V» занимает второе место в мире.

Кроме того в РФПИ объявили о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в Венесуэле.

«Разрешение на применение вакцины «Спутник Лайт» последовало за одобрением двухкомпонентной вакцины «Спутник V», которая уже успешно используется в Венесуэле для защиты здоровья людей. «Спутник Лайт» поможет ускорить процесс вакцинации и предотвратить распространение коронавируса», — пояснил Дмитриев.

В РФПИ подчеркнули, что эффективность «Спутника V» составляет 97,6%. Такой результат был получен путём анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.

Вместе с тем эффективность «Спутника Лайт» составляет 79,4%, что превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов, заключили в фонде.

За прошедшие сутки в стране было выявлено 8554 новых случая коронавирусной инфекции, большинство из них — в Москве (2789) и Санкт-Петербурге (767).

За минувшие 24 часа в России выздоровели 8573 человека, 391 пациент скончался от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 4 940 245, с начала пандемии умер 115 871 человек, 4 556 073 пациента вылечились от заболевания.

Согласно данным Роспотребнадзора, в стране проведено уже более 133,5 млн лабораторных исследований на наличиеCOVID-19, из них 374 тысячи — за последние сутки.

Как сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве за сутки были госпитализированы 1117 человек.

«В столице выздоровели ещё 2414 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 025 794», — рассказали в штабе.