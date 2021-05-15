Венесуэла одобрила применение вакцины «Спутник Лайт»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что Венесуэла одобрила применение российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

Как указали в фонде, вакцину зарегистрировало Министерство здравоохранения Венесуэлы.

«Разрешение на применение вакцины «Спутник Лайт» последовало за одобрением двухкомпонентной вакцины «Спутник V», которая уже успешно используется в Венесуэле для защиты здоровья людей. «Спутник Лайт» поможет ускорить процесс вакцинации и предотвратить распространение коронавируса», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее в РФПИ сообщали, что Минздрав Анголы одобрил применение в стране однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».