«Большой спрос на «Спутник V»: глава Минздрава Сербии об успехах иммунизации и производстве в стране российской вакцины

Сербия стала первой страной в Европе, которая приступила к производству российской вакцины «Спутник V» — пока на стадии расфасовки. До конца года планируется запустить полный цикл. Об этом в интервью RT заявил министр здравоохранения республики Златибор Лончар. По его словам, в стране большой спрос на российскую вакцину. Глава Минздрава объяснил отсутствие жёсткого локдауна в Сербии на фоне многих государств ЕС, ушедших на карантин, массовой и быстрой вакцинацией граждан. Белграду удалось получить российский и китайский препараты благодаря хорошим отношениям сербского президента Александра Вучича с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, а также отказу от политизации вопроса поставок вакцин, убеждён Лончар.

— Как Сербия справляется с пандемией коронавируса и как ей удалось, в отличие от многих других европейских стран, избежать полного локдауна?

— Вернёмся к прошлогодней ситуации. Тогда первой необходимостью было закупить защитные средства, причём в условиях дефицита, когда ни одна из стран в мире не имела достаточных запасов средств защиты. Затем необходимо было расширить больничные мощности, чтобы медицинские учреждения могли принимать всех нуждающихся в стационарном лечении. Также мы начали массово обучать медицинский персонал работе с больными коронавирусом. Нам пришлось принимать решения об ограничительных мерах со стороны государства — чтобы они были эффективны и защищали систему здравоохранения, но при этом мы должны были постараться сохранить нашу экономику.

И когда острая фаза прошла и стало известно, что появится вакцина, мы сразу приступили к закупкам препаратов. При этом мы продолжали координировать работу медперсонала в «красных зонах», а некоторых специалистов перенаправили в систему вакцинации. И всё это нужно было делать в кратчайшие сроки.

Нынешний результат мы получили как раз благодаря массовой вакцинации — нет необходимости в жёстких мерах, когда иммунизация продвигается так быстро. Снижение числа заражённых и тяжёлых случаев, снижение нагрузки на больницы непосредственно связано с ростом числа вакцинированных граждан.

— Какую роль сыграли российские военные специалисты РХБЗ, которые в 2020 году в разгар пандемии прибыли на помощь в Сербию?

— Выражаю безмерную благодарность президенту Путину и всем россиянам. Несмотря на то, что России тогда приходилось нелегко, они отправили нам специалистов и оборудование, всё, что Сербии было необходимо. Это была огромная помощь, которая дала отличный результат. Она помогла предотвратить распространение COVID-19 — тогда ещё не было вакцин и вирус легко распространялся, если не успеть всё продезинфицировать и не соблюсти все меры безопасности.

Российские военные специалисты нам во многом помогли — были почти в каждой больнице, в домах престарелых, в госучреждениях, где самый большой риск заражения. Они непревзойдённо сделали свою работу, и мы это безмерно ценим. Значение российской помощи для Сербии неоценимо!

— Президент Сербии Александр Вучич недавно заявил, что в мире идёт настоящая война за вакцины. Как Сербии удалось получить четыре вакцины, в то время как другие страны в регионе, и в ЕС в целом, столкнулись с дефицитом вакцин?

— Я думаю, что сейчас уже всем ясно, что это стало возможно благодаря отношениям, которые Александр Вучич выстроил с главами России и Китая — Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Поэтому мы смогли получить российскую и китайскую вакцины в таких количествах. Также благодаря тому, что наш президент поднял сербскую экономику на достойный уровень, у нас была возможность купить и другие вакцины: Pfizer и AstraZeneca.

Президент Сербии Александр Вучич

Reuters

© Dado Ruvic

— Ранее вы заявляли, что Россия — единственная страна, которая предоставила свою вакцину Сербии на исследование качества. К каким выводам пришли сербские специалисты?

— О том, насколько мы довольны этой вакциной, говорит тот факт, что мы пошли значительно дальше: «Спутник V» станет первой вакциной против СOVID-19, которая будет производиться у нас в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак». Мы уже произвели две тысячи доз, они сейчас находятся в России на проверке качества и соблюдения всех процедур. Всё это говорит о том, насколько мы довольны данной вакциной и с нетерпением ждём, когда российская сторона даст нам возможность её производить у нас — пока в фазе расфасовки, а затем и на более ранних фазах.

По мнению наших специалистов, «Спутник V» не только абсолютно безопасная вакцина, но и эффективная. И ею довольны не только наши учёные, но и граждане, которые ею привились.

— Сербия стала первой страной в Европе, начавшей производство российской вакцины. Как проходит этот процесс и когда «Торлак» будет готов перейти от расфасовки к полному циклу производства «Спутника V»?

— Первый этап пройден — к нему «Торлак» абсолютно готов. Как я уже сказал, мы сделали несколько тысяч пробных доз, и когда получим окончательное разрешение, сможем приступить к миллионным объёмам в месяц.

Одновременно с этим мы делаем всё необходимое: закупаем новое оборудование и расширяем мощности, чтобы приступить к полному циклу производства. Данный процесс идёт полным ходом, и к концу года с нашей стороны будет всё готово. Однако этот вопрос зависит не только от нас, но и от того, когда российская сторона также будет готова к дальнейшим шагам.

Если сейчас, в мае, всё пойдет как запланировано, то уже в июне у нас будут большие объёмы, и тогда не только Сербия сможет вздохнуть спокойно, но и весь регион — ведь вакцин хватит для всех граждан, включая наших соседей. Мы считаем, что нельзя решить проблему пандемии только в рамках своей страны, ведь нельзя закрыть её герметично — вирус не знает границ. Он всегда следует за людьми. Но если у нас будет достаточно вакцин, и мы сможем защитить и наших соседей, то всем нам станет легче.

— Как продвигается иммунизация граждан в Сербии, сколько уже вакцинировано и сколько граждан выбрало именно «Спутник V»?

— Вакцинация продвигается отлично. У нас есть две группы людей: одни регистрируются через электронную систему, и им в течение 10 минут назначается дата вакцинации, а другие приходят в открытые нами пункты, где можно привиться без предварительной записи. Мы довольны числом вакцинированных — граждане Сербии поняли важность проблемы. Особенно высокий отклик в Белграде. Что касается «Спутника V», по последним данным, первую дозу у нас получило 246 565 человек, а вторую — 172 929.

У нас большой спрос на «Спутник V»: определённая часть граждан хочет привиться исключительно этой вакциной, и они ждут прибытия новых доз, чтобы попасть в очередь на российскую вакцину.

С начала вакцинации 218 тыс. человек зарегистрировались с пожеланием привиться исключительно российской вакциной. И ещё есть огромное число граждан, которые выбрали «Спутник V» в качестве приоритетного варианта, но готовы в случае нехватки и к препаратам из других стран.

Прививка российской вакциной против COVID-19 «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») в Белграде

РИА Новости

© Александр Милачич

— По оценкам Министерства здравоохранения, какой процент населения должен получить вакцины, чтобы можно было говорить о коллективном иммунитете, и сколько для этого понадобится времени?

— В ближайшие полтора месяца у нас уже будет три миллиона вакцинированных обеими дозами, с учётом численности населения страны (около 7 млн. — RT) и количества уже переболевших и получивших естественный иммунитет этого будет достаточно, чтобы держать ситуацию с COVID-19 под контролем.

— В интервью RTваша коллега из Черногории Елена Боровинич-Бойович рассказала о планах покупки произведённого в Сербии «Спутника V». Известны ли уже объёмы планируемых закупок и какие ещё страны выразили заинтересованность?

— В списке стран, которые уже ожидают начала производства «Спутника V», — Северная Македония, Республика Сербская (энтитет в составе Боснии и Герцеговины. — RT), Черногория. Они готовы будут закупить первые же партии вакцин, как только те будут доступны.

— Когда это может стать возможным?

— Если производство пойдёт полным ходом в июне, то уже в июле и августе, полагаю, у нас будет достаточно вакцин, чтобы предоставить их на продажу заинтересованным странам в регионе.

— Как Брюссель и страны ЕС отреагировали на покупку российской и китайской вакцин и на начало производства «Спутника V» в Сербии?

— Ко мне никто из представителей стран Запада не обращался по этому поводу. Но даже если бы мне кто-то позвонил — мы бы свою политику не изменили. Позиция нашей страны в том, что проблемы в сфере здравоохранения нельзя переводить в политическую плоскость. И мы считаем, что было бы лучше для всех, чтобы политика не вмешивалась в вопросы медицины и здравоохранения, тогда бы мы эту проблему решили намного быстрее.

— Насколько сейчас заметна политизация медицинской сферы?

— Она очевидна всем. Некоторые правительства попросту смотрят, в какой стране производится вакцина, и в соответствии с этим оценивают, стоит ли её использовать или нет. Я ещё ни разу не слышал, чтобы кто-то сказал: мы не будем использовать эту вакцину, потому что она некачественная. Просто если она происходит из определённой страны, от неё откажутся априори. Сербия так себя не вела, у нас свои принципы: во-первых, безопасность вакцины, а во-вторых, эффективность. Любая из вакцин, которая соответствует данным условиям, будет принята Сербией и доступна её гражданам, чтобы защитить их жизнь и здоровье.

РИА Новости

© Алексей Даничев

— Планирует ли Белград в перспективе закупать и другие российские вакцины?

— Сербия заинтересована в приобретении вакцины «Спутник Лайт», и мы работаем над этим самым серьёзным образом. Мы исключительно заинтересованы в этой вакцине и сделаем всё необходимое, чтобы её закупить. Уже сейчас мы считаем, что это будет хорошая вакцина. При этом для прививки будет достаточно одной дозы, и людям не придётся ходить на вакцинацию дважды.

— Почему программа ВОЗ COVAX так сильно затянула поставки вакцин в Сербию — первая партия (всего 57 тыс. доз AstraZeneca) от них прибыла в Белград только в начале апреля?

— В конце концов, это было просто смешно: нам сказали, что у Сербии и так достаточно вакцин, так что ей их не нужно поставлять. При этом мы оплатили заранее не только сами вакцины — но и выделили COVAX дополнительно €2 млн на исследование и совершенствование вакцин, больше всех. Но вы видели, какое решение было принято с их стороны. Впрочем, мы не особо рассчитывали на них и справляемся самостоятельно.

— Недавно председатель Европейского совета Шарль Мишель обвинил Москву и Пекин в использовании вакцин в целях пропаганды. Как бы вы прокомментировали данное заявление?

— На мой взгляд, повторюсь, политизация здравоохранения ни к чему хорошему не ведёт. В ситуации с пандемией, в которой мы оказались, политике нет места. Необходимо продемонстрировать единство и солидарность, ведь только так можно решить проблему максимально эффективно и быстро. И я надеюсь, что в будущем из этого извлекут уроки и станут поступать иначе — в соответствии с принципами медицины, и все объединятся в борьбе против пандемии. Начнут смотреть на качество лекарств и вакцин, а не на страну производства.