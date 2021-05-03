Вучич поблагодарил Россию за поддержку во время пандемии
- Reuters
Об этом сообщила пресс-служба сербского лидера по результатам его встречи с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко.
Вучич подчеркнул, что производство российской вакцины «Спутник V» будет способствовать продолжению иммунизации населения.
«Поздравляя с Пасхой, президент Вучич попросил посла Боцан-Харченко передать Путину, патриарху Кириллу и всем православным верующим в России искренние пожелания мира, доброго здоровья и всяческого развития», — говорится в сообщении пресс-службы.
В ходе встречи собеседники обсудили российско-сербские инфраструктурные проекты и региональную повестку.
В феврале Путин в ходе телефонного разговора с лидером Сербии обсудил актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.
В апреле сообщалось, что Сербия стала первой страной в Европе, которая начала производство российской вакцины «Спутник V» на своей территории.