Вучич поблагодарил Россию за поддержку во время пандемии

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Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за поддержку во время пандемии коронавирусной инфекции и передал президенту России Владимиру Путину и Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу поздравления с праздником Пасхи.
Вучич поблагодарил Россию за поддержку во время пандемии
  • Reuters

Об этом сообщила пресс-служба сербского лидера по результатам его встречи с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко.

Вучич подчеркнул, что производство российской вакцины «Спутник V» будет способствовать продолжению иммунизации населения.

«Поздравляя с Пасхой, президент Вучич попросил посла Боцан-Харченко передать Путину, патриарху Кириллу и всем православным верующим в России искренние пожелания мира, доброго здоровья и всяческого развития», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе встречи собеседники обсудили российско-сербские инфраструктурные проекты и региональную повестку.

В феврале Путин в ходе телефонного разговора с лидером Сербии обсудил актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

В апреле сообщалось, что Сербия стала первой страной в Европе, которая начала производство российской вакцины «Спутник V» на своей территории.

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