Путин провёл телефонные переговоры с Вучичем
- РИА Новости
В частности, как уточняется на сайте Кремля, предметно рассмотрена проблематика противодействия пандемии коронавирусной инфекции с акцентом на расширение сотрудничества в сфере вакцинации, включая дальнейшие поставки в Сербию российского препарата «Спутник V».
Также лидеры дали позитивную оценку взаимовыгодному российско-сербскому сотрудничеству, отметив успешную реализацию масштабных совместных проектов в энергетике, транспорте и высокотехнологичных отраслях.
В конце января сербский лидер Александр Вучич поблагодарил Россию за поставку вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».
Российский фонд прямых инвестиций заключил соглашение с правительством Сербии о поставке в страну 2 млн доз «Спутника V», что позволит привить 1 млн человек.