Путин провёл телефонные переговоры с Вучичем

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Сербии Александром Вучичем обсудил актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.
Путин провёл телефонные переговоры с Вучичем
  • РИА Новости


В частности, как уточняется на сайте Кремля, предметно рассмотрена проблематика противодействия пандемии коронавирусной инфекции с акцентом на расширение сотрудничества в сфере вакцинации, включая дальнейшие поставки в Сербию российского препарата «Спутник V».

Также лидеры дали позитивную оценку взаимовыгодному российско-сербскому сотрудничеству, отметив успешную реализацию масштабных совместных проектов в энергетике, транспорте и высокотехнологичных отраслях.

В конце января сербский лидер Александр Вучич поблагодарил Россию за поставку вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Российский фонд прямых инвестиций заключил соглашение с правительством Сербии о поставке в страну 2 млн доз «Спутника V», что позволит привить 1 млн человек.

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