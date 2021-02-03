Путин провёл телефонные переговоры с Вучичем

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Сербии Александром Вучичем обсудил актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.



В частности, как уточняется на сайте Кремля, предметно рассмотрена проблематика противодействия пандемии коронавирусной инфекции с акцентом на расширение сотрудничества в сфере вакцинации, включая дальнейшие поставки в Сербию российского препарата «Спутник V».

Также лидеры дали позитивную оценку взаимовыгодному российско-сербскому сотрудничеству, отметив успешную реализацию масштабных совместных проектов в энергетике, транспорте и высокотехнологичных отраслях.

В конце января сербский лидер Александр Вучич поблагодарил Россию за поставку вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Российский фонд прямых инвестиций заключил соглашение с правительством Сербии о поставке в страну 2 млн доз «Спутника V», что позволит привить 1 млн человек.