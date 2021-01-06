Россия поставит в Сербию 2 млн доз вакцины «Спутник V»
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«Соглашение между РФПИ и правительством Сербии позволит обеспечить вакцинацию 1 млн человек», — приводит сообщение фонда ТАСС.
При этом вакцина для поставок в Сербию будет производиться международными партнёрами фонда в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.
31 декабря Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на использование «Спутника V».
6 января стало известно, что председатель народной скупщины Сербии Ивица Дачич и глава МВД страны Александр Вулин привились «Спутником V» в Белграде.