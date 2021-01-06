Россия поставит в Сербию 2 млн доз вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение с правительством Сербии о поставке в страну 2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», что позволит привить 1 млн человек.

«Соглашение между РФПИ и правительством Сербии позволит обеспечить вакцинацию 1 млн человек», — приводит сообщение фонда ТАСС.

При этом вакцина для поставок в Сербию будет производиться международными партнёрами фонда в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

31 декабря Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на использование «Спутника V».

6 января стало известно, что председатель народной скупщины Сербии Ивица Дачич и глава МВД страны Александр Вулин привились «Спутником V» в Белграде.