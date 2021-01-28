Вучич поблагодарил Россию за поставку вакцины «Спутник V»

Сербский лидер Александр Вучич поблагодарил Россию за поставку вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», очередную партию которой ожидают в стране 29 января.

«Завтра из России прибывает 20 + 20 тыс. доз российской вакцины «Спутник V»… Спасибо им за это, спасибо за каждую вакцину, которую они нам направили», — цитирует его ТАСС.

При этом Вучич добавил, что Сербия ведёт переговоры и с другими странами, поскольку ей требуется ещё больше вакцин.

«Получаешь 40 тыс., а нужно 400 тыс. Сейчас в списке на вакцинацию 750 тыс. человек, а реальная необходимость — вакцинировать 3,5 млн, но мы будем бороться за каждую вакцину», — подчеркнул он.

По его словам, Сербия заключила контракты на поставки 6,5 млн доз вакцин от коронавируса, но пока не может их получить в полном объёме из-за проблем с нехваткой производственных мощностей производителей.

Ранее между Сербией и Россией начались переговоры о производстве «Спутника V».

Российский фонд прямых инвестиций заключил соглашение с правительством Сербии о поставке в страну 2 млн доз «Спутника V», что позволит привить 1 млн человек.

В Сербию доставили 1 млн доз вакцины от COVID-19 китайской фармакологической компании Sinopharm и более 18 тыс. доз вакцины американской фармацевтической корпорации Pfizer.