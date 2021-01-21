Между Сербией и Россией начались переговоры о производстве «Спутника V»

Сербский министр по инновациями Ненад Попович заявил, что между Россией и Сербией начались переговоры о совместном производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сербского кабмина.

«Благодаря президенту Вучичу российская сторона сразу ответила на нашу просьбу о том, чтобы российская вакцина «Спутник V» производилась в Сербии», — сказал он.

По его словам, он уже подписал с руководством компании «Генериум» протокол, который определяет дальнейшие шаги к совместному производству. Попович отметил, что в ближайшее время ожидается приезд российских специалистов в Сербию для ознакомления с кадровыми и производственными возможностями.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение с правительством Сербии о поставке в страну 2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», что позволит привить 1 млн человек.