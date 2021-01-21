Между Сербией и Россией начались переговоры о производстве «Спутника V»
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сербского кабмина.
«Благодаря президенту Вучичу российская сторона сразу ответила на нашу просьбу о том, чтобы российская вакцина «Спутник V» производилась в Сербии», — сказал он.
По его словам, он уже подписал с руководством компании «Генериум» протокол, который определяет дальнейшие шаги к совместному производству. Попович отметил, что в ближайшее время ожидается приезд российских специалистов в Сербию для ознакомления с кадровыми и производственными возможностями.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение с правительством Сербии о поставке в страну 2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», что позволит привить 1 млн человек.