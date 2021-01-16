В Сербию доставили китайскую вакцину от коронавируса

В Сербию доставили 1 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 китайской фармакологической компании Sinovac Biotech.

В церемонии встречи самолёта с препаратом на белградском аэродроме приняли участие президент Сербии Александр Вучич и посол Китая Чен Бо.

«Мы просили (председателя КНР. — RT) Си Цзиньпина, и китайцы предоставили нам самую крупную до сих пор партию вакцины. Это невероятная вещь, которая очень много значит для нашей страны», — цитирует Вучича ТАСС.

Ранее в Сербии заявили о предпосылках для начала массовой вакцинации от COVID-19. В Сербии ожидают поставки 500 тыс. доз российской вакцины «Спутник V». В страну также доставлено 18 525 доз вакцины американской фармацевтической корпорации Pfizer.