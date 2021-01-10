В Сербии оценили возможность начала массовой вакцинации от COVID-19

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У Сербии есть предпосылки для начала массовой вакцинации от COVID-19, страна ожидает 500 тыс. доз российской вакцины «Спутник V». Об этом заявила премьер Анна Брнабич.
В Сербии оценили возможность начала массовой вакцинации от COVID-19
  • Reuters

«Уверена, что мы можем до конца первой половины года завершить массовую иммунизацию в Сербии, и это наша цель. У нас есть договорённости на 8 млн доз вакцин для 4 млн человек», — цитирует РИА Новости премьера.

По её словам, Сербия в понедельник, 11 января, получит дополнительно 18 525 доз вакцины Pfizer.

«Важная новость для граждан Сербии в том, что надлежащие органы КНР одобрили разрешение на экспорт вакцины Sinopharm в Сербию… Ожидаем ещё около 500 тыс. доз вакцины «Спутник V», поэтому у нас есть все предпосылки для начала массовой вакцинации», — сказала она.

Ранее РФПИ заключил соглашение с правительством Сербии о поставке 2 млн доз вакцины «Спутник V», что позволит привить 1 млн человек.

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