В РФПИ сообщили о начале производства «Спутника V» в Сербии
- Reuters
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» объявляют о запуске производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Сербии», — говорится в сообщении фонда.
Отмечается, что Сербия «стала первым государством в Южной Европе, которое будет производить «Спутник V».
«Производство в Сербии соответствует самым строгим стандартам», — добавили в РФПИ.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о планах производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».