В РФПИ сообщили о начале производства «Спутника V» в Сербии

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Российский фонд прямых инвестиций сообщил о начале производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии.
В РФПИ сообщили о начале производства «Спутника V» в Сербии
  • Reuters

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» объявляют о запуске производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Сербии», — говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что Сербия «стала первым государством в Южной Европе, которое будет производить «Спутник V».

«Производство в Сербии соответствует самым строгим стандартам», — добавили в РФПИ.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о планах производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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