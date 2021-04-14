В РФПИ сообщили о начале производства «Спутника V» в Сербии

Российский фонд прямых инвестиций сообщил о начале производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии.

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» объявляют о запуске производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Сербии», — говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что Сербия «стала первым государством в Южной Европе, которое будет производить «Спутник V».

«Производство в Сербии соответствует самым строгим стандартам», — добавили в РФПИ.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о планах производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».