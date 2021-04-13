Глава РФПИ рассказал о планах производства «Спутника V»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о планах производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Уже к лету мы планируем производить более 50 млн доз вакцины ежемесячно на производственных площадках в Индии», — цитирует ТАСС Дмитриева.

Он отметил, что «Спутник V» «уже производится в Белоруссии, Казахстане, совсем скоро начнётся производство в Сербии, Иране».

«Таким образом, мы заключаем партнёрство с самыми разными странами и компаниями. Мы также ожидаем, что производство вакцины начнётся на итальянском заводе компании Adienne Pharma & Biotech в течение нескольких месяцев», — добавил глава фонда.

Ранее РФПИ сообщил, что индийский регулятор зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на территории Индии.