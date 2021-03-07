«Спрос на вакцину растёт»: Северная Македония зарегистрировала «Спутник V» 46-й в мире

Российская вакцина «Спутник V» получила одобрение на применение уже в 46 государствах с общим населением свыше 1,2 млрд человек. 7 марта разработку НИЦЭМ имени Гамалеи зарегистрировали в Северной Македонии, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). По словам гендиректора фонда Кирилла Дмитриева, спрос на российский препарат растёт как в Европе, так и во всём мире. Наряду с этим, постпред РФ в Вене Михаил Ульянов констатировал заинтересованность многих дипломатов и членов международных организаций в вакцинации российскими разработками.

Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры. Об этом сообщила пресс-служба РФПИ.

Таким образом, препарат, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, одобрен в 46 странах с общим населением свыше 1,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире.

«Спрос на вакцину «Спутник V» растёт в Европе и по всему миру, тысячи людей предпочитают российский препарат в качестве главного средства для защиты от коронавируса. РФПИ создал широкую сеть международных партнёрств по вакцине, присоединение к ней Северной Македонии позволит спасти множество жизней в стране в период пандемии», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Кроме того, с 4 марта комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) проводит процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутник V».

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провёл видеозвонок с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом. Одной из тем разговора стал ход рассмотрения ВОЗ заявки на включение российской вакцины в список лекарственных средств, одобренных для использования в чрезвычайных ситуациях.

В свою очередь, главный инфекционист США Энтони Фаучи в беседе с греческим телеканалом Skai назвал «достаточно хорошими» имеющиеся данные о российской вакцине «Спутник V».

Кроме того, прививку российской вакциной сделали президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес.

В Сербии, по словам президента страны Александра Вучича, «Спутником V» вакцинировались уже более 100 тыс. человек.

Заинтересованность в прививках от COVID-19 российскими вакцинами выразили многие представители дипломатического корпуса в Вене, а также члены местных международных организаций, сообщил постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов. По его словам, работа в этом направлении ведётся, но займёт не менее месяца.

«Частично это будет зависеть от европейских властей», — написал он в Twitter.

Статистика COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 10 595 новых случаев коронавируса. Были выписаны 11 576 пациентов, 368 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 4 322 776. Выздоровели 3 911 924 человека, скончались 89 094 пациента.

За минувшие сутки наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (1534), Санкт-Петербурге (968) и Московской области (773).

Также по теме Более 323 тысяч случаев остаются активными: суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил 11 022 За прошедшие 24 часа в России выявлено 11 022 новых случая коронавирусной инфекции. С начала пандемии в стране зафиксирован 4 312 181...

В межведомственном координационном совете Санкт-Петербурга по противодействию распространению коронавируса указали, что темпы снижения распространения COVID-19 в городе сильно замедлились. При этом власти констатировали недостаточную активность горожан в рамках прививочной кампании.

«В этой ситуации возрастает вероятность роста заболеваемости COVID-19. Учитывая нестабильную эпидемическую ситуацию, межведомственный координационный совет и Комитет по здравоохранению призывают петербуржцев, не имеющих медицинских противопоказаний, своевременно привиться от новой коронавирусной инфекции», — говорится в материалах совета.

Как считает главврач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков, в середине весны в России может наблюдаться рост уровня заболеваемости COVID-19. По его словам, такое развитие событий возможно из-за того, что могут заболеть лица, которые ранее перенесли коронавирус в лёгкой или бессимптомной форме. Вдобавок в этот период влажность воздуха и его температура способствуют передаче инфекций.

«Я говорю про среднюю полосу (России. — RT). И после зимы у людей стандартное снижение иммунитета», — цитирует его РИА Новости.

В свою очередь, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский надеется, что после этого периода уровень заболеваемости вновь пойдёт на убыль.

«Мы очень надеемся, что к апрелю — маю заболеваемость снизится. Каждый день количество вакцинированных увеличивается», — подчеркнул он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что оба компонента вакцины от коронавируса получили около 2,5 млн россиян, тогда как первый этап вакцинации прошли 5 млн граждан. Она также говорила об устойчивой динамике снижения заболеваемости COVID-19 в России.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Наряду с этим, власти Греции продлили до 22 марта разрешение на въезд в страну до 500 граждан РФ в неделю. Соответствующий режим действует с 7 сентября 2020 года и уже неоднократно пролонгировался. При себе у российских граждан должен быть отрицательный результат лабораторного анализа ПЦР на коронавирусную инфекцию, сделанный не позднее чем за 72 часа до их прибытия в Грецию в сертифицированных лабораториях, со справкой на английском языке.

Россия возобновила авиасообщение с Грецией 8 февраля, два раза в неделю выполняются рейсы Москва — Афины.