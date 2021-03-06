Более 323 тысяч случаев остаются активными: суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил 11 022
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
За последние сутки в России выявили 11 022 новых случая коронавируса. Были выписаны 15 027 пациентов, 441 человек умер от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.
Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 4 312 181, из них активными остаются более 323 тыс. Выздоровели 3 900 348 человек, скончались 88 726 пациентов.
Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (1820), Санкт-Петербурге (975) и Московской области (476).
С 1 апреля в России перевод на дистанционный режим работы людей в возрасте 65 лет и старше станет рекомендательным, а не обязательным. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на интернет-портале правовой информации.
«Рекомендовать работодателям, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удалённую) работу в соответствии с трудовым законодательством России», — говорится в документе.
- Reuters
- © Maxim Shemetov
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в российской столице с 8 марта из обязательного в рекомендательный переводится режим самоизоляции для москвичей из групп риска — лиц старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, с этого дня будут разблокированы их социальные карты для проезда на общественном транспорте.
Наряду с этим, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России наблюдается устойчивая динамика снижения уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. По её словам, в настоящее время заболеваемость на 100 тыс. населения составляет 7,5.
«Это один из самых низких показателей за последнее время», — подчеркнула Голикова.
При этом она призвала россиян соблюдать ограничительные меры до выработки в стране коллективного иммунитета к COVID-19.
С аналогичным заявлением выступил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Он указал на необходимость продолжать соблюдение общественных мер по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, если в ближайшее время сформируется мнение, что пандемия заканчивается, то мировое сообщество столкнётся с третьей и четвёртой волнами коронавирусной инфекции.
«Появление вакцин обнадёживает. Но также это момент, когда мы можем потерять бдительность, концентрацию. Надеясь на вакцину, люди начинают действовать несколько расслабленно. А изменение поведения людей в конечном счёте влияет на эпидемиологическую ситуацию и скорость распространения вируса», — цитирует его ТАСС.
Согласно последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено свыше 116 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее число приходится на США (более 28,9 млн), Индию (11,1 млн) и Бразилию (10,8 млн). При этом от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, и сопутствующих заболеваний во всём мире умерли свыше 2,58 млн человек, в том числе 522 тыс. в США, 262 тыс. — в Бразилии, 189 тыс. — в Мексике, 157 тыс. — в Индии.
«Спутник V»
Премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что власти республики не станут отказываться от российской вакцины «Спутник V» и не планируют возвращать уже полученные дозы препарата.
«Итак, «Спутник» не полетит обратно в Россию и будет спасать жизни в Словакии. По правде говоря, я бы никогда не позволил вернуть (вакцину. — RT) назад», — написал он в своём Facebook.
По его словам, несмотря на то, что Словакия — часть ЕС, он не может отказаться от спасения словацкого населения из-за того, что «качественная вакцина» сделана в России.
Ранее министр иностранных дел Словакии Иван Корчок назвал российскую вакцину «политическим инструментом». При этом два словацких вице-премьера, также являющиеся лидерами партий, входящих в состав правящей коалиции, заявили о возможности реорганизации действующего правительства из-за последних событий, связанных со «Спутником V».
При этом Матович сообщил о получении от производителей российской вакцины официального предложения, согласно которому Москва готова отменить договор о поставках без каких-либо санкций, если она «настолько ненавистна» в Словакии.
«Когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций (вакцины) вернуть... сразу тишина. Гробовая», — заметил премьер-министр Словакии.
В то же время делегация Российского фонда прямых инвестиций во главе с гендиректором Кириллом Дмитриевым 5 марта в Вене провела рабочую встречу с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. По данным агентства APA, стороны обсудили перспективы партнёрства по поставкам и локализации производства вакцины «Спутник V» на территории республики.
«Переговоры были конструктивными и прошли в позитивном ключе», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского посольства Льва Терехова.
Напомним, что 4 марта комитет по лекарственным средствам для медицинского применения EMA приступил к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины «Спутник V». Оценка препарата будет проведена по установленным в Евросоюзе стандартам эффективности, безопасности и качества.
На данный момент разработка Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи занимает второе место среди вакцин от коронавирусной инфекции по количеству одобривших её стран (45).
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