Более 323 тысяч случаев остаются активными: суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил 11 022

За прошедшие 24 часа в России выявлено 11 022 новых случая коронавирусной инфекции. С начала пандемии в стране зафиксирован 4 312 181 случай COVID-19. За весь период наблюдений выздоровели 3 900 348 человек. Согласно постановлению правительства, с 1 апреля в России перевод на дистанционный режим работы лиц в возрасте 65 лет и старше станет рекомендательным. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в стране наблюдается устойчивая динамика снижения уровня заболеваемости коронавирусом. Помимо этого, премьер Словакии Игор Матович после критики со стороны ряда местных политиков заявил, что Братислава не станет отказываться от поставок российской вакцины «Спутник V».

За последние сутки в России выявили 11 022 новых случая коронавируса. Были выписаны 15 027 пациентов, 441 человек умер от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 4 312 181, из них активными остаются более 323 тыс. Выздоровели 3 900 348 человек, скончались 88 726 пациентов.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (1820), Санкт-Петербурге (975) и Московской области (476).

С 1 апреля в России перевод на дистанционный режим работы людей в возрасте 65 лет и старше станет рекомендательным, а не обязательным. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

«Рекомендовать работодателям, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удалённую) работу в соответствии с трудовым законодательством России», — говорится в документе.

Reuters

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Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в российской столице с 8 марта из обязательного в рекомендательный переводится режим самоизоляции для москвичей из групп риска — лиц старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, с этого дня будут разблокированы их социальные карты для проезда на общественном транспорте.

Наряду с этим, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России наблюдается устойчивая динамика снижения уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. По её словам, в настоящее время заболеваемость на 100 тыс. населения составляет 7,5.

«Это один из самых низких показателей за последнее время», — подчеркнула Голикова.

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При этом она призвала россиян соблюдать ограничительные меры до выработки в стране коллективного иммунитета к COVID-19.

С аналогичным заявлением выступил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Он указал на необходимость продолжать соблюдение общественных мер по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, если в ближайшее время сформируется мнение, что пандемия заканчивается, то мировое сообщество столкнётся с третьей и четвёртой волнами коронавирусной инфекции.

«Появление вакцин обнадёживает. Но также это момент, когда мы можем потерять бдительность, концентрацию. Надеясь на вакцину, люди начинают действовать несколько расслабленно. А изменение поведения людей в конечном счёте влияет на эпидемиологическую ситуацию и скорость распространения вируса», — цитирует его ТАСС.

Согласно последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено свыше 116 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее число приходится на США (более 28,9 млн), Индию (11,1 млн) и Бразилию (10,8 млн). При этом от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, и сопутствующих заболеваний во всём мире умерли свыше 2,58 млн человек, в том числе 522 тыс. в США, 262 тыс. — в Бразилии, 189 тыс. — в Мексике, 157 тыс. — в Индии.

«Спутник V»

Премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что власти республики не станут отказываться от российской вакцины «Спутник V» и не планируют возвращать уже полученные дозы препарата.

«Итак, «Спутник» не полетит обратно в Россию и будет спасать жизни в Словакии. По правде говоря, я бы никогда не позволил вернуть (вакцину. — RT) назад», — написал он в своём Facebook.

По его словам, несмотря на то, что Словакия — часть ЕС, он не может отказаться от спасения словацкого населения из-за того, что «качественная вакцина» сделана в России.

Ранее министр иностранных дел Словакии Иван Корчок назвал российскую вакцину «политическим инструментом». При этом два словацких вице-премьера, также являющиеся лидерами партий, входящих в состав правящей коалиции, заявили о возможности реорганизации действующего правительства из-за последних событий, связанных со «Спутником V».

При этом Матович сообщил о получении от производителей российской вакцины официального предложения, согласно которому Москва готова отменить договор о поставках без каких-либо санкций, если она «настолько ненавистна» в Словакии.

«Когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций (вакцины) вернуть... сразу тишина. Гробовая», — заметил премьер-министр Словакии.

В то же время делегация Российского фонда прямых инвестиций во главе с гендиректором Кириллом Дмитриевым 5 марта в Вене провела рабочую встречу с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. По данным агентства APA, стороны обсудили перспективы партнёрства по поставкам и локализации производства вакцины «Спутник V» на территории республики.

«Переговоры были конструктивными и прошли в позитивном ключе», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского посольства Льва Терехова.

Напомним, что 4 марта комитет по лекарственным средствам для медицинского применения EMA приступил к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины «Спутник V». Оценка препарата будет проведена по установленным в Евросоюзе стандартам эффективности, безопасности и качества.

На данный момент разработка Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи занимает второе место среди вакцин от коронавирусной инфекции по количеству одобривших её стран (45).