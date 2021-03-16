Достояние мира: Китай и Россия обеспечат глобальную доступность вакцин от COVID-19

Китай и Россия рука об руку работают над обеспечением глобальной доступности вакцин от COVID-19. Это особенно важно в условиях, когда 75% вакцин от коронавируса нового типа компактно находятся в распоряжении десяти стран мира, а во многих регионах до сих пор не получили ни одной дозы препарата.

Чтобы обеспечить равноправный доступ к вакцинации, КНР пообещала предоставить международному механизму по вакцинам COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 10 млн доз вакцин от коронавируса. На сегодняшний день Китай уже предоставил вакцины 69 странам на безвозмездной основе и начал коммерческие поставки ещё в 43 государства. Кроме того, Китай предоставляет вакцины миротворческому корпусу ООН и готов обеспечить ими Международный олимпийский комитет (МОК) и участников Олимпийских игр.

Вакцина вне политики

По словам президента Китайской ассоциации производителей вакцин Фэн Доцзя, выпуск китайских вакцин обеспечивают 18 производственных линий. Как ожидается, до конца текущего года будет произведено 2 млрд доз, а до конца следующего года — более 4 млрд. Кроме того, производство китайской вакцины от коронавируса запустили в Бразилии и Сербии.

© Медиакорпорация Китая

«Производственные мощности Китая будут и дальше увеличиваться, объём производства вакцин продолжит расширяться, как и наши поставки внутри страны и за границу», — отметил главный инженер Министерства промышленности и информатизации (МПИ) КНР Тянь Юйлун.

«Я верю, что высококачественные и безопасные вакцины, произведённые Китаем, будут хорошо встречены всё большим количеством стран, и мы готовы приложить больше усилий в этом направлении», — добавил Тянь Юйлун.

В России сейчас используются три вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на приобретение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» от более 50 стран. Она производится в Южной Корее, Индии, Бразилии, Белоруссии, Казахстане. Всего они выпустят 1,4 млрд доз. Этого количества хватит на вакцинирование 700 млн человек. Компании из России и Китая занимаются и совместной разработкой вакцин от COVID-19.

Так, компании «Петровакс» и CanSino Biologics подали в Минздрав РФ заявку на регистрацию вакцины от коронавируса Ad5-nCov. Сейчас препарат проходит третью фазу клинических исследований. После регистрации вакцина будет производиться на предприятии «Петровакс» в Московской области объёмом более 160 млн доз в год.

© Медиакорпорация Китая

Китай и Россия единодушно выступают против политизации вопросов вакцинации и «вакцинного национализма». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не будет участвовать в политических гонках, связанных с сотрудничеством по вакцинации от коронавируса. По её словам, для окончательной победы над эпидемией и восстановления экономики необходимы совместные усилия мирового сообщества.

Министр иностранных дел КНР Ван И на прениях в Совбезе ООН отметил, что Китай никогда не стремился к каким-либо геополитическим целям, никогда не рассчитывал на какие-либо экономические выгоды и никогда не ставил политических условий при предоставлении вакцин другим странам. На полях сессии Всекитайского собрания народных представителей глава китайской дипломатии подчеркнул, что Китай выступает против «вакцинного национализма», не допуская несправедливого распределения вакцин, и тем более — против попыток политизировать сотрудничество в этой области.

«Надеемся, что вакцины от коронавируса станут достоянием всего мира», — отметил министр.

12 марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай намерен совместно с Россией содействовать международному противоэпидемическому сотрудничеству.

«Мы приложим совместные усилия для создания глобального сообщества единого здравоохранения», — подчеркнул дипломат.