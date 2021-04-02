«Спутник V» заслуживает большого уважения»: министр здравоохранения Черногории — о борьбе с COVID-19 и вакцине из России

Власти Черногории планируют взять под полный контроль ситуацию с распространением коронавируса в стране уже летом текущего года, чтобы открыть полноценный туристический сезон. Об этом в интервью RT заявила министр здравоохранения республики Елена Боровинич-Бойович — специалист в области внутренней медицины, пульмонологии и инфекционных заболеваний. Ранее она возглавляла пульмонологическую больницу при главном Клиническом центре в Подгорице и в разгар эпидемии коронавируса постоянно работала в «красной зоне». По словам министра, правительство, пришедшее к власти в декабре 2020 года, сделало всё возможное, чтобы снизить число заражённых и в кратчайшие сроки начать поставки вакцин в страну. При этом, как подчеркнула Боровинич-Бойович, российский препарат «Спутник V», на который приходится большая часть импорта вакцин от COVID-19 в Черногорию, заслуживает «большого уважения».

— Как развивается ситуация с коронавирусом в Черногории? Удалось ли побороть «вторую волну»?

— Да, в ноябре был вновь отмечен рост числа заражённых. Тогда, по данным наших эпидемиологов, в Черногории было около 12 тыс. больных. Такую тяжёлую ситуацию мы унаследовали от предыдущего правительства и приложили максимум усилий, чтобы усилить мониторинг, увеличить объёмы тестирования для более тщательного отслеживания эпидемиологической ситуации. Мы регулярно обновляли эпидемиологические меры — которые последние полтора месяца весьма жёсткие (на момент интервью в стране закрыты все заведения общепита, магазины работают до 20:00, с 21:00 до 05:00 действует комендантский час. — RT). В итоге нам удалось снизить число заражённых почти вдвое.

Елена Боровинич-Бойович

© Сергей Белоус

Сложившаяся ситуация требует огромной ответственности и вовлечённости всей системы здравоохранения страны, круглосуточного мониторинга, подключения других госучреждений для совместного решения проблем. Впрочем, наши ежедневные усилия и введённые меры дают определённые результаты: в данный момент мы ежесуточно отмечаем снижение числа заражённых.

— Ещё недавно в Черногорию из России можно было приехать без ПЦР теста, но его наличие снова стало обязательным в марте. Почему?

— Да, когда произошёл резкий рост числа заражённых и, что для нас стало ключевым фактором, больницы стали предельно заполняться пациентами с СOVID-19 — мы единогласно на Совете Правительства договорились ввести жёсткие ограничительные меры. Среди них — обязательное наличие (отрицательного. — RT) ПЦР-теста или же теста на IgG-антитела, проведённого максимум 30 дней назад, также можно предъявить негативный IgM тест или документ, подтверждающий вакцинацию. Это правило было введено для всех стран, кроме непосредственных соседей Черногории. Мы ожидаем, что в ближайшее время, учитывая ежедневное сокращение числа заражённых, мы начнём смягчать меры — ведь к летнему сезону планируется открыть границы и обеспечить безопасные условия для туристов: с одной стороны, чтобы им было проще приехать, а с другой — чтобы они себя здесь чувствовали в безопасности.

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— Как бы вы ответили на критику спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, цитирую: «Черногория не готова к приёму туристов. Ни прививками не занимаются, ни медициной. Черногории надо много сделать, чтобы приглашать российских туристов, у них ничего для этого не готово»?

— Каждый имеет право на различные заявления. Со своей стороны буквально за два месяца мы сделали почти невозможное — поставка вакцин в Черногорию, причём первой вакциной был именно российский «Спутник V». И мы ожидаем поступление ещё большей партии и российских, и китайских препаратов. На днях к нам прибыли и вакцины AstraZeneca. Так что я абсолютно не согласна с утверждением, что Черногория ничего не делает — как раз наоборот. Это подтверждает и статистика, которая показывает спад числа заражённых — эти данные нельзя просто так подделать, и всё в этой сфере полностью прозрачно.

Приведу конкретные цифры: с декабря прошлого года по сегодняшний день — несмотря на появление более заразных штаммов вируса и сезон с наивысшим риском распространения респираторных заболеваний — нам удалось снизить число заражённых с 12 тыс. до 6768 человек по состоянию на 30 марта. Есть также данные американского Университета Джонса Хопкинса, согласно которому в Черногории соотношение числа умерших к заражённым всего 1.4%, что говорит о качестве лечения. Для сравнения — во многих более развитых странах этот показатель выше: Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония, Германия, Швейцария, Австрия, Бельгия, Италия, Греция, Испания, Франция, Польша, Япония, США и так далее…

Мы сделаем всё возможное для безопасности иностранных туристов и, конечно же, для туристов из России, которых мы будем рады видеть в Черногории.

Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович

© Vlada Crne Gore / Government of Montenegro / S.Matic

— Володин также выступил с идеей направить в Черногорию комиссию специалистов, которые оценили бы ситуацию на месте — готовы ли вы её принять?

— Черногория должна будет рассмотреть подобную инициативу. Это вопрос договорённостей между двумя государствами и, думаю, это не может быть односторонним решением.

— В Черногорию уже поступили первые партии вакцины «Спутник V» и началось её применение. Как бы вы оценили эффективность и безопасность российской вакцины?

— Я из тех врачей, которые были на передовой борьбы с коронавирусом и которые отлично знакомы с проблематикой, клинической картиной и всеми деталями касательно пандемии COVID-19. Я вакцинировалась «Спутником V» и считаю, что это надёжная, качественная, эффективная и безопасная вакцина. Это поистине серьёзный проект, для реализации которого потребовались колоссальные усилия множества высококлассных специалистов. Считаю, эта вакцина заслуживает большого уважения.

— Недавно Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1 заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса «Спутник V», а некоторые западные СМИ даже назвали её «гибридным оружием» Кремля. Но всё же Подгорица решила её закупить. Пришлось ли столкнуться с давлением извне или критикой за подобное решение?

Елена Боровинич-Бойович привилась «Спутником V»

Flickr

© Vlada Crne Gore / Government of Montenegro

— Нет, никакого давления извне не было. И я вернусь к предыдущему вопросу: мы полностью ознакомлены и со способом производства, и технологией — всеми деталями, которые касаются создания этого препарата. С другой стороны, наш Институт по лекарствам и медикаментам был постоянно на связи с российской фармацевтической фабрикой и со всеми, кто был непосредственно включён в процесс производства «Спутник V». Так что были выполнены все условия. На все запросы нашего Института мы получали чёткие ответы, и у нас не было ни одной причины усомниться в безопасности, надёжности и качестве данной вакцины.

— Как вы смотрите на политизацию сферы здравоохранения, которую мы наблюдаем сегодня по всему миру?

— Политизация медицины ни к чему хорошему не приводит. Мы сейчас столкнулись с чрезвычайной ситуацией, которую нельзя с чем-то сравнить. По моему мнению, и медицина, и врачи должны оставаться абсолютно вне политики.

— Внутри Черногории вам приходится сталкиваться с критикой — что процесс закупки вакцин затянулся, что вы потеряли два месяца, якобы ожидая поставку препарата по программе COVAX, а соседней Сербии удалось обеспечить себя вакцинами намного раньше. Как бы вы это объяснили?

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— Отличный вопрос. Основной причиной был тот факт, что предыдущее правительство, и представители министерства здравоохранения в частности — к сожалению, с июня по декабрь ничего не делали по вопросу заказа вакцин, кроме присоединения к инициативе COVAX, подобно многим другим странам. Но этого было совершенно недостаточно — в то время как все остальные государства упорно работали в этом направлении: отправляли запросы, организовывали двусторонние переговоры, вступали в контакт со странами-производителями.

Однако в Черногории подобная работа не велась. Когда новое правительство 4 декабря прошлого года приступило к выполнению обязанностей — тогда я заняла пост министра здравоохранения — первые же переговоры о закупке вакцины состоялись 5 декабря. То есть мы на следующий же день начали устанавливать отношения с абсолютно всеми производителями вакцин: и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, и Sinofarm, и Pfizer, и Мoderna, и Johnson & Johnson, и AstraZeneca. Кроме того, выяснилось, что не была выплачена государственная гарантия для участия в программе COVAX в размере примерно €100 тыс. Мы выплатили её сразу, как пришли к власти — и если бы мы этого не сделали, то не смогли бы использовать механизм COVAX для поставок вакцин, поскольку это было обязательным предусловием для Черногории.

Было потеряно много времени, которое нельзя компенсировать. При том, что Черногория — маленькая страна, которая нуждается в небольшом объёме вакцин. Могу открыто сказать, что горжусь тем, что в рекордные сроки мы смогли решить данную проблему. А также я должна отметить доброе и корректное отношение, дружескую отзывчивость со стороны России, Сербии и КНР. Благодаря серьёзным переговорам и братским отношениям с этими странами нам удалось приступить к вакцинации населения.

— Как сейчас идёт процесс вакцинации населения и какую долю в ней будет иметь «Спутник V»?

— Что касается «Спутника» — мы договорились о первом транше в 50 тыс. вакцин, а затем вскоре запросили ещё 200 тыс. Пока к нам доставлено 4 тыс. доз из Сербии и 10 тыс. из России. Этого на данный момент недостаточно. Мы ведём интенсивные переговоры с российской стороной и ожидаем, что на днях прибудет ещё 40 тыс. доз из первого транша. При этом нам пообещали, что те 200 тыс. доз, которые мы потом запросили, войдут в тот же договор. Мы надеемся, что не возникнет никаких проблем, и вторая часть вскоре прибудет — ведь нам крайне важно начать массовую вакцинацию.

До сих пор массовую вакцинацию было невозможно реализовать — пока у нас есть в общей сложности 44 тыс. доз, ещё в воскресенье прибыло 24 тыс. доз от AstraZeneca, но даже этого недостаточно. Пока прививаются лишь приоритетные группы населения — всего это порядка 100 тыс. человек, а наша цель — вакцинировать 350 тыс. граждан, чтобы можно было говорить о коллективном иммунитете в Черногории. Должна сказать, что в данное число, конечно же, войдут и те, кто приобрёл иммунитет, переболев коронавирусом, и это немалый процент.

AFP

© Savo PRELEVIC

По приблизительным оценкам, у нас имеется около 100 тыс. выздоровевших, а, согласно эпидемиологическим правилам относительно подобной статистики, следует добавить ещё столько же: то есть мы можем рассчитывать на то, что у нас 45% граждан уже имеют антитела к СOVID-19. И это огромный вклад в коллективный иммунитет.

— То есть получается, что 70% используемых вакцин (250 тыс. из 350 тыс.) в стране придутся на российского производителя, если он выполнит обязательства по поставкам?

— Именно так. Если Россия своевременно ответит на наш запрос и если действующие договорённости останутся в силе, то мы можем рассчитывать, что к началу сезона в Черногории будут абсолютно безопасные условия для туристов.

— Недавно вы посетили с официальным визитом Белград, где договорились и о закупке вакцины «Спутник V», которая будет производиться в Сербии. Туда входит часть тех 250 тыс. доз или это уже будет отдельная партия?

— Это уже в дополнение. Мы договорились с Сербией, что будем покупать у неё вакцину, как только она начнёт там производиться. Я убеждена, что в Сербии всё будет реализовано в оговоренные сроки, и это упростит импорт вакцин в Черногорию — ведь это ближайший и самый логичный путь для получения препарата.

— Можете спрогнозировать, когда в Черногории будет побеждён коронавирус, если вакцины поступят вовремя?

— По нашим прогнозам это должно произойти в начале июня. Мы сделаем всё возможное, чтобы успеть к середине мая, но, повторюсь, это будет зависеть от двух вещей. Первое — от того, как быстро партии вакцин будут прибывать в Черногорию, а второе — каков будет отклик граждан. Что касается последнего — мы работаем над тем, чтобы повысить число заинтересованных в прививке, и мы уже готовим кампанию в поддержку вакцинации. Вы могли бы меня спросить — почему не сейчас? А потому что нельзя призывать людей сделать прививку, если нет вакцин, это было бы лицемерием.

— А планируется ли разрешить въезд в страну с российским сертификатом о вакцинации «Спутником»?

— Да. Но мы сделаем всё возможное, чтобы максимально упростить въезд. Иными словами, под вопросом находится сама идея требовать сертификаты о вакцинации. Но точной информации пока нет, поскольку соответствующее решение принимает Совет по борьбе с COVID-19.

— Что вы можете сказать о программе ВОЗ COVAX, к которой ранее присоединилась Черногория? Ведь они не успевают выполнять свои обязательства по предоставлению вакцин…

— Механизм COVAX не смог оперативно отреагировать, и данные им обещания, вынуждена сказать, реализовались не в полной мере. Процесс поставок вакцин был очень затянутым — не только в Черногории, но и в других странах. Всем известно, что государства ЕС были серьёзно возмущены, и некоторые даже грозились подать в суд за несвоевременные поставки.

Почему так произошло — не могу сказать, но, по моему мнению, COVAX следовало бы обеспечить поставку вакцин ранее — тогда бы и число привитых было бы выше. Ведь многие страны опирались в первую очередь на эту инициативу. В любом случае, сложившаяся ситуация послужит хорошим уроком в том числе и для Всемирной организации здравоохранения.