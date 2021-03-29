«В ближайшее время будет проведена экспертиза»: в Минздрав поступили документы на регистрацию вакцины «Спутник Лайт»

Национальный исследовательский центр имени Н.Ф. Гамалеи подал в Минздрав России документы на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». В министерстве сообщили, что в ближайшее время будет проведена экспертиза качества, безопасности и эффективности препарата. «Спутник Лайт» — однокомпонентная версия российской вакцины «Спутник V».

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи подал в Минздрав России документы на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом говорится на сайте государственного реестра лекарственных средств. Данную информацию также подтвердили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня в Минздрав России от разработчика — НИЦЭМ им. Гамалеи — поступило досье на регистрацию вакцины «Спутник Лайт», — сообщили в министерстве.

«В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава будет проведена экспертиза её качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение», — рассказали в ведомстве.

Напомним, 22 марта в ходе совещания по вопросу вакцинации с президентом Владимиром Путиным глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о завершении клинических исследований препарата «Спутник Лайт» и добавил, что документы для его регистрации подготовлены.

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В декабре, отвечая на вопросы журналистов после большой пресс-конференции, российский лидер сказал, что специалисты центра имени Гамалеи могут создать лайт-вакцину от коронавируса — с одним уколом и более коротким периодом выработки антител. Разрешение на исследования данного препарата Минздрав выдал центру в январе 2021 года.

Как пояснил тогда глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, «Спутник Лайт», представляющий собой однокомпонентную версию зарегистрированного в России препарата от COVID-19 «Спутник V», может стать эффективным временным решением для многих стран, находящихся на пике заболеваемости коронавирусной инфекцией и «стремящихся спасти как можно больше жизней своих граждан».

В свою очередь, глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу «Россия 24» отмечал, что иммунитет от применения «Спутника Лайт» формируется в течение трёх недель и действует в течение трёх-четырёх месяцев. Он подтвердил, что данная вакцина позволит снизить число летальных исходов в странах с очень высокой смертностью от коронавируса. При этом Гинцбург подчёркивал, что в России этот вариант использовать не планируется — в стране будет проводиться полноценная вакцинация граждан двумя компонентами.

«Спутник Лайт», по его словам, планируется поставлять в страны, которые не могут сами создать вакцину или приобрести необходимое количество доз двухкомпонентных препаратов.

«Полноценный вариант вакцины, во-первых, даёт стопроцентную гарантию от тяжёлых случаев, которые могут превратиться в летальные. А «Лайт» только понижает вероятность тяжёлых случаев, но полностью их не исключает», — пояснял Гинцбург.

Ранее Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» также выразил надежду, что ко второй половине осени большая часть россиян может быть вакцинирована от коронавируса, что позволит сделать ситуацию с распространением COVID-19 управляемой.

Медицинский работник вводит вакцину "Спутник Лайт" добровольцу во время клинических исследований

РИА Новости

© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)

В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 «Спутник V», которую разработали специалисты центра имени Гамалеи.

Позже регистрацию прошли ещё два российских препарата — «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «КовиВак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН. С 18 января в стране началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции.

2 февраля в одном из крупнейших медицинских изданий The Lancet был опубликован материал, где говорилось, что, согласно результатам международной независимой экспертизы, «Спутник V» обеспечивает полную защиту от тяжёлых случаев заболевания коронавирусом, а его эффективность составляет 91,6%. По данным РФПИ, на сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 57 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.

23 марта инъекцию вакцины от коронавируса сделал и Владимир Путин. Он не уточнили, какой из трёх российских препаратов выбрал. Глава государства высказал мнение, что каждый человек сам должен решить, какой вакциной прививаться, а определиться может помочь разговор с врачом.

«В принципе, можно сделать любую из них — они находятся на уровне самых лучших мировых образцов. Наши вакцины, уверенно это говорю, самые лучшие по всем основным трём показателям», — подчеркнул Владимир Путин.