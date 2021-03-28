Будет зависеть от темпов вакцинации: Путин допустил снятие ограничений из-за коронавируса к концу лета
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
Действующие в России ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса, могут быть сняты тогда, когда в стране будет создан популяционный иммунитет. Об этом рассказал президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.
Для этого, по словам главы государства, вакцинацию должны пройти 70% взрослого населения страны.
«Если пойдёт такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», — добавил Путин.
Также в интервью российский лидер рассказал о сделанной прививке от коронавирусной инфекции.
Глава государства отметил, что первые пять часов после вакцинации он не ощущал ничего особенного, а потом почувствовал небольшой дискомфорт в левой руке, в которую был сделан укол.
«Ну, сейчас нажать на это место, так ещё до сих пор немножко чувствуется», — поделился президент.
Он также рассказал, что перед сном положил на тумбочку градусник и измерил температуру утром, когда ему показалось, что его «немножко поламывает». По словам российского лидера, температура у него оказалась нормальной. После вакцинации, по признанию Путина, он трое суток не занимался спортом — «ни в хоккей не играл, ни в зал не ходил, не плавал».
«Но на следующий день, когда измерил температуру, всё-таки не отказал себе в удовольствии принять контрастные ванны, я каждый день почти это делаю. Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный и горячий душ — кстати говоря, рекомендую. Это самая простенькая, но действенная, на мой взгляд, процедура, немножко поддерживает иммунитет», — рассказал Путин.
Напомним, Путин сделал инъекцию вакцины от коронавируса 23 марта. В Кремле не уточнили, какой из трёх российских препаратов выбрал президент: «Спутник V», «ЭпиВакКорону» или «КовиВак».
Сам Путин в интервью пояснил, что о том, какой препарат был выбран, знают только он и его врач. Глава государства высказал мнение, что каждый человек сам должен решить, какой вакциной прививаться. Определиться, по его словам, можно после разговора с врачом.
«В принципе, можно сделать любую из них, они находятся на уровне самых лучших мировых образцов. Я думаю, самые лучшие на сегодняшний день. Наши вакцины, уверенно это говорю, самые лучшие по всем основным трём показателям», — подчеркнул Владимир Путин.
В частности, он напомнил, что российские препараты не имеют серьёзных побочных эффектов и противопоказаний — сделать прививку могут даже граждане с тяжёлыми хроническими заболеваниями.
Кроме того, Владимир Путин объяснил, что не захотел превращать процедуру вакцинации в прямой эфир по примеру некоторых мировых лидеров.
«Ну мы что, должны обезьянничать, что ли?» — спросил президент.
«Ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, всё что угодно, кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок. Я шучу, конечно. Но это несерьёзно, на мой взгляд», — отметил Путин.
В России в настоящее время зарегистрированы три вакцины. «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи стал первой в мире зарегистрированной вакциной против COVID-19. Разработка, согласно данным опроса британской компании YouGov, является самой узнаваемой в мире. На данный момент препарат одобрен более чем в 50 странах с общим населением более 1,5 млрд человек.
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
Второй зарегистрированной вакциной стала «ЭпиВакКорона» от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». По данным представителей Роспотребнадзора, препарат способствует формированию тройной защиты от коронавируса. При этом вакцина устойчива ко всем мутациям SARS-CoV-2, в числе которых британский, южноафриканский и бразильский штаммы.
20 февраля 2021 года была зарегистрирована вакцина против COVID-19 Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН — «КовиВак».
По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, вакцина, выпускаемая в форме суспензии для внутримышечного введения, имеет преимущество перед другими аналогами за счёт использования классической технологии изготовления.
Как указывала вице-премьер Татьяна Голикова в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы», в первом полугодии в России планируется произвести порядка 89 млн комплектов доз всех трёх отечественных вакцин. Она также говорила о том, что с текущим темпом прививочной кампании коллективный иммунитет в РФ сформируется к августу — для этого вакцинироваться должны почти 69 млн россиян.