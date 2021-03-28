Будет зависеть от темпов вакцинации: Путин допустил снятие ограничений из-за коронавируса к концу лета

Президент Владимир Путин заявил, что действующие в стране ограничительные меры из-за COVID-19 могут быть сняты, когда в России будет создан популяционный иммунитет. Он также рассказал о сделанной прививке от коронавируса, отметив, что чувствовал себя хорошо, однако несколько дней не занимался спортом. Путин не стал раскрывать, какой именно из российских вакцин он привился, отметив, что каждый человек должен сам выбирать препарат. Глава государства также назвал несерьёзными попытки некоторых мировых лидеров превратить вакцинацию в фотосессию.

Действующие в России ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса, могут быть сняты тогда, когда в стране будет создан популяционный иммунитет. Об этом рассказал президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.

Для этого, по словам главы государства, вакцинацию должны пройти 70% взрослого населения страны.

«Если пойдёт такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», — добавил Путин.

Также в интервью российский лидер рассказал о сделанной прививке от коронавирусной инфекции.

Глава государства отметил, что первые пять часов после вакцинации он не ощущал ничего особенного, а потом почувствовал небольшой дискомфорт в левой руке, в которую был сделан укол.

«Ну, сейчас нажать на это место, так ещё до сих пор немножко чувствуется», — поделился президент.

Он также рассказал, что перед сном положил на тумбочку градусник и измерил температуру утром, когда ему показалось, что его «немножко поламывает». По словам российского лидера, температура у него оказалась нормальной. После вакцинации, по признанию Путина, он трое суток не занимался спортом — «ни в хоккей не играл, ни в зал не ходил, не плавал».

«Но на следующий день, когда измерил температуру, всё-таки не отказал себе в удовольствии принять контрастные ванны, я каждый день почти это делаю. Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный и горячий душ — кстати говоря, рекомендую. Это самая простенькая, но действенная, на мой взгляд, процедура, немножко поддерживает иммунитет», — рассказал Путин.

Напомним, Путин сделал инъекцию вакцины от коронавируса 23 марта. В Кремле не уточнили, какой из трёх российских препаратов выбрал президент: «Спутник V», «ЭпиВакКорону» или «КовиВак».

Сам Путин в интервью пояснил, что о том, какой препарат был выбран, знают только он и его врач. Глава государства высказал мнение, что каждый человек сам должен решить, какой вакциной прививаться. Определиться, по его словам, можно после разговора с врачом.

«В принципе, можно сделать любую из них, они находятся на уровне самых лучших мировых образцов. Я думаю, самые лучшие на сегодняшний день. Наши вакцины, уверенно это говорю, самые лучшие по всем основным трём показателям», — подчеркнул Владимир Путин.

В частности, он напомнил, что российские препараты не имеют серьёзных побочных эффектов и противопоказаний — сделать прививку могут даже граждане с тяжёлыми хроническими заболеваниями.

Кроме того, Владимир Путин объяснил, что не захотел превращать процедуру вакцинации в прямой эфир по примеру некоторых мировых лидеров.

«Ну мы что, должны обезьянничать, что ли?» — спросил президент.

«Ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, всё что угодно, кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок. Я шучу, конечно. Но это несерьёзно, на мой взгляд», — отметил Путин.

В России в настоящее время зарегистрированы три вакцины. «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи стал первой в мире зарегистрированной вакциной против COVID-19. Разработка, согласно данным опроса британской компании YouGov, является самой узнаваемой в мире. На данный момент препарат одобрен более чем в 50 странах с общим населением более 1,5 млрд человек.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Второй зарегистрированной вакциной стала «ЭпиВакКорона» от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». По данным представителей Роспотребнадзора, препарат способствует формированию тройной защиты от коронавируса. При этом вакцина устойчива ко всем мутациям SARS-CoV-2, в числе которых британский, южноафриканский и бразильский штаммы.

20 февраля 2021 года была зарегистрирована вакцина против COVID-19 Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН — «КовиВак».

По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, вакцина, выпускаемая в форме суспензии для внутримышечного введения, имеет преимущество перед другими аналогами за счёт использования классической технологии изготовления.

Как указывала вице-премьер Татьяна Голикова в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы», в первом полугодии в России планируется произвести порядка 89 млн комплектов доз всех трёх отечественных вакцин. Она также говорила о том, что с текущим темпом прививочной кампании коллективный иммунитет в РФ сформируется к августу — для этого вакцинироваться должны почти 69 млн россиян.