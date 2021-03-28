Путин ответил на вопрос о снятии ограничений в России

Президент России Владимир Путин считает, что популяционный иммунитет к коронавирусу в стране может сформироваться к концу лета.

Отвечая на соответствующий вопрос, он предположил, что снятия ограничений в стране можно ожидать после формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.

«Для того чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если пойдёт такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом (к концу лета) мы достигнем (должны достигнуть) такого показателя», — приводит РИА Новости ответ Путина в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 1».

Ранее президент России заявил, что все три российские вакцины от коронавируса примерно одинаковы по качествам.