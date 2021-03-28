Путин: российские вакцины от COVID-19 примерно одинаковы по качествам

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Все три российские вакцины от коронавируса примерно одинаковы по качествам, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, один из препаратов «держится чуть подольше», а у одной из вакцин «чуть поменьше уровень защиты, зато она помягче».
Путин: российские вакцины от COVID-19 примерно одинаковы по качествам
  • © РИА Новости

«Они все примерно по своим качествам одинаковые. Одна из них держится чуть подольше, у одной чуть поменьше уровень защиты, но примерно одинаковый, зато она помягче», — сказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.

Путин сделал прививку 23 марта. Президент привился первым компонентом вакцины.

Российский лидер заявил, что после выработки антител в результате вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 будет расширять географию рабочих поездок.

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