Путин намерен расширять географию рабочих поездок после выработки антител

Российский лидер Владимир Путин заявил, что после выработки антител в результате вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 будет расширять географию рабочих поездок.

Отмечается, что в День работника культуры Путин провёл встречу в режиме видеосвязи с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Одна из участниц встречи, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, пригласила президента приехать к ним в библиотеку.

«Мария Александровна, спасибо большое. Прививку, как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее», — цитирует РИА Новости Путина.

Путин сделал прививку 23 марта.

По словам Пескова, президент России привился первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Он также прокомментировал решение Путина пройти вакцинацию от коронавируса непублично.

Позднее Песков сообщил, что Путин после прививки от коронавируса чувствует себя хорошо.