В Кремле объяснили решение Путина вакцинироваться непублично

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение российского лидера Владимира Путина пройти вакцинацию от коронавируса непублично.

«Президент достаточно значительную часть своего рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с вакцинацией, производством вакцины и так далее и тому подобное. Поэтому президент для пропаганды вакцины делает очень много и так. Что касается вакцинации под камеры, он никогда не был сторонником, ему это не нравится», — сказал Песков, отвечая на вопрос, почему президент не планирует показывать процесс своей вакцинации.

Ранее сообщалось, что Путин привьётся одной из трёх российских вакцин. Песков также отметил, что вакцинация президента, которая намечена на вторник, 23 марта, не будет публичным мероприятием, в отличие от того, как прививались политики в некоторых других странах.