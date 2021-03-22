Песков: Путин привьётся одной из трёх российских вакцин

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Президент России Владимир Путин привьётся одной из трёх российских вакцин.
Песков: Путин привьётся одной из трёх российских вакцин
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Одну из трёх наших. Все хорошие и надёжные», — приводит РИА Новости его слова.

Как сообщает ТАСС, Песков также отметил, что вакцинация Путина от коронавируса, которая намечена на вторник, 23 марта, не будет публичным мероприятием, в отличие от того, как прививались политики в некоторых других странах. 

«Нет, мы не ожидаем, что это будет публичное мероприятие», — сказал он.

Ранее Путин сообщил, что намерен вакцинироваться от коронавируса во вторник, 23 марта.

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