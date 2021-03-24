Песков рассказал о вакцинации Путина от коронавируса

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин 23 марта привился первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Песков рассказал о вакцинации Путина от коронавируса
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«Да, это был первый укол. Соответственно, недельки через три — второй», — сказал он.

Также Песков отметил, что все три российские вакцины абсолютно надёжные, эффективные и безопасные.

«Поэтому никакой разницы в том, какой именно вакциной привился президент, нет. А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач», — подчеркнул Песков.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин сделал прививку от коронавируса.

Отмечалось, что после вакцинации глава государства чувствует себя хорошо.

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