«Обеспечит вакцинацию более 30 млн человек»: РФПИ договорился о производстве свыше 60 млн доз «Спутника V» в Китае

Российский фонд прямых инвестиций договорился с компанией Shenzhen Yuanxing Gene-tech о производстве свыше 60 млн доз вакцины «Спутник V» в Китае. В РФПИ уточнили, что такой объём позволит обеспечить вакцинацию более 30 млн человек. Тем временем мэр Сергей Собянин сообщил, что Москва вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19, в том числе благодаря искусственному интеллекту, применяемому для распознавания ковидной пневмонии, и вакцине «Спутник V».

В Российском фонде прямых инвестиций сообщили о достижении договорённости с компанией Shenzhen Yuanxing Gene-tech о производстве свыше 60 млн доз вакцины «Спутник V» в Китае.

«Произведенный объём позволит обеспечить вакцинацию свыше 30 млн человек. Начало коммерческого производства запланировано на май текущего года», — говорится в сообщении фонда.

В РФПИ напомнили, что вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в 57 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.

«Эффективность Sputnik Vсоставляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок», — подчеркнули в фонде.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев уточнил, что партнёрство с Shenzhen Yuanxing Gene-tech расширит возможности для выпуска дополнительных объёмов российского препарата, спрос на который увеличивается по всему миру.

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Вместе с тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19, составленного международным аналитическим центром StartupBlink, специализирующимся на исследованиях инновационных экосистем разных стран и городов мира.

Как пояснил градоначальник, глобальная карта инновационных решений, созданная центром, постоянно обновляется и в настоящее время включает в себя более 1300 инноваций из 40 стран по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, а также по финансовой поддержке, информированию и помощи в адаптации и восстановлении экономики.

«Вклад Москвы — 46 инновационных решений, которые помогли москвичам пережить эти трудные дни», — заявил Собянин.

Среди них оказались цифровые пропуска с QR-кодами и системы диагностики, искусственный интеллект, применяемый для распознавания ковидной пневмонии, и вакцина «Спутник V».

Вместе с тем столичные власти отметили положительную динамику соблюдения масочно-перчаточного режима в городском транспорте. В пресс-службе московского ГКУ «Организатор перевозок» напомнили, что, несмотря на снятие ряда введённых из-за пандемии ограничительных мер, ношение масок и перчаток пока остаётся обязательным.

«Порядка 99% пассажиров надевают маску», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

В России за прошедшие сутки было выявлено 8 711 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (1612) и Санкт-Петербурге (697).

За минувшие 24 часа в стране выздоровели 7 280 человек, 293 пациента скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 4 528 543, с начала пандемии умерли 98 033 человека, 4 146 408 пациентов вылечились от заболевания.

Согласно данным пресс-службы Роспотребнадзора, в стране уже было проведено более 119,7 млн лабораторных исследований на наличие вируса.

Тем временем глава центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предупредил, что коронавирус в будущем может распространиться на сельскохозяйственных и домашних животных. По его словам, это произойдёт, когда люди будут защищены с помощью вакцин.

Reuters

© Jennifer Lorenzini

«Коронавирус ещё не реализовал свой патогенный потенциал. Когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается. Поэтому вокруг нас будут постоянно присутствовать очаги этого возбудителя, который при этом будет ещё эволюционировать», — сообщил специалист в интервью газете «Известия», добавив, что люди должны быть готовы к длительному существованию с этим возбудителем.

Гинцбург также рассказал, что способствует высокой эффективности препарата «Спутник V». Учёный напомнил о спайк-белке — «выросте короны», состоящем из трёх частей. Когда эти части складываются вместе, образуются защитные антитела, отметил Гинцбург.

«Если взять только одну субъединицу, которая этот шип образует, то протективные антитела будут образовываться очень плохо, если вообще будут. Эти тонкости специалистам нашего института известны давно. Я пояснил только один важный момент, а их много. Но в результате мы получаем антитела, которые сделаны не топором, а подогнаны точно, как ключ к замку. Эти антитела с очень большой эффективностью нейтрализуют вирус», — разъяснил глава центра.

Между тем агентство Associated Press со ссылкой на проект финального отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) совместно с Китаем сообщило, что в организации рассматривают четыре вероятных версии передачи коронавируса человеку.

Наиболее вероятной, утверждает агентство, в ВОЗ считают передачу SARS-CoV-2 человеку от летучих мышей через другое животное, ставшее промежуточным звеном.

Менее вероятным в организации считают заражение напрямую через летучих мышей, ещё менее вероятным там назвали сценарий заражения через продукты питания. Крайне маловероятной эксперты сочли утечку вируса из лаборатории.