Москва вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с коронавирусом

Короткая ссылка
Москва вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с коронавирусом, составленного международным аналитическим центром StartupBlink, специализирующимся на исследованиях инновационных экосистем разных стран и городов мира.
Москва вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом в блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что карта постоянно обновляется, в настоящее время в неё включено более 1300 инноваций из 40 стран по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, а также по финансовой поддержке, информированию и помощи в адаптации и восстановлении экономики.

«Вклад Москвы — 46 инновационных решений, которые помогли москвичам пережить эти трудные дни», — заявил Собянин.

Он добавил, что в списке инновационных решений — успехи московских учёных: искусственный интеллект, применяемый для распознавания ковидной пневмонии, и вакцина «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить