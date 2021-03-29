Москва вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом в блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Отмечается, что карта постоянно обновляется, в настоящее время в неё включено более 1300 инноваций из 40 стран по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, а также по финансовой поддержке, информированию и помощи в адаптации и восстановлении экономики.
«Вклад Москвы — 46 инновационных решений, которые помогли москвичам пережить эти трудные дни», — заявил Собянин.
Он добавил, что в списке инновационных решений — успехи московских учёных: искусственный интеллект, применяемый для распознавания ковидной пневмонии, и вакцина «Спутник V».