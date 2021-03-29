Власти Москвы оценили соблюдение требований в транспорте из-за коронавируса

В Москве наблюдается положительная динамика соблюдения масочно-перчаточного режима в городском транспорте в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«Порядка 99% пассажиров надевают маску», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы столичного ГКУ «Организатор перевозок».

Отмечается, что если летом в метро маски носили 82% пассажиров, а маски и перчатки — 36%, то уже к середине зимы эта цифра выросла до 99% и 66% соответственно.

Также в пресс-службе напомнили, что, несмотря на снятие ряда ограничений в начале 2021 года, маски и перчатки в общественном транспорте Москвы по-прежнему обязательны.

В январе 2021 года руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов заявил, что около 3,1 тыс. пассажиров московского транспорта были оштрафованы в новогодние праздники за нарушение соблюдения вышеуказанного режима.