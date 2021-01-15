В Москве рассказали о нарушениях масочного режима в транспорте на праздниках
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По словам Султанова, 99% пассажиров московского метро носили маски в новогодние праздники.
«Тем не менее были выявлены нарушения: оштрафованы 2709 пассажиров Московского метрополитена и 368 пассажиров на линиях наземного городского пассажирского транспорта», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что основной причиной оформления штрафа является отсутствие у пассажиров перчаток — их не носили около 19% пассажиров.
Ранее издание «Новый Севастополь» писало, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.