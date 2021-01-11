В Севастополе усилят контроль за соблюдением масочного режима в транспорте

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.
В Севастополе усилят контроль за соблюдением масочного режима в транспорте
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом пишет «Новый Севастополь».

«Последние два дня наблюдаю: опять все без масок в троллейбусах, автобусах. Было чётко написано: «Не пускать в общественный транспорт (без масок. — RT)». Ситуация в общественном транспорте вообще перестала контролироваться каким-то образом», — заявил губернатор.

Контроль за соблюдением масочного режима усилят с 11 января и в общественном транспорте Казани.

Как передаёт «Реальное время», об этом сообщил председатель комитета по транспорту исполкома города Айдар Абдулхаков.

«Было проверено 720 транспортных средств, выявлено 215 нарушителей, которые исправились на месте», — рассказал Абдулхаков о работе сотрудников контрольно-ревизионной службы, которую они проводили в общественном транспорте Казани в праздничные дни.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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