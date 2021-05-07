«Спутник Лайт» и «КовиВак»: Минздрав включил две вакцины в новые рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав РФ включил российские вакцины «Спутник Лайт» и «КовиВак» в обновлённые рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. В ведомстве сообщили, что по результатам проведённого анализа перспективные препараты были одобрены для использования. В России за прошедшие сутки было выявлено 8386 новых случаев коронавирусной инфекции, большинство из них — в Москве (2846) и Санкт-Петербурге (722).

Минздрав России включил две российские вакцины в свои рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Министерство утвердило новую версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, подготовленную экспертами «с учётом накопленных научных данных и клинической практики».

«Раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых дополнен информацией о вакцине коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной «КовиВак» и вакцине для профилактики COVID-19 «Спутник Лайт», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что по результатам проведённого анализа перспективные и достаточно изученные препараты были одобрены для использования, а лекарства, показавшие невысокую эффективность, исключаются из перечня рекомендованных.

Так, для пациентов с коронавирусом, находящихся на стационарном лечении, рекомендовано применение иммуноглобулина. Для противовоспалительной терапии у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме порошка для ингаляций, уточнили в ведомстве.

В то же время гидроксихлорохин был исключён из списка возможных к назначению препаратов для лечения COVID-19.

Тем временем министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский рассказал, что специализированная венгерская лаборатория подтвердила надёжность поступившей в Словакию партии вакцины «Спутник V».

«Результаты исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», проведённые в Венгрии, в порядке», — приводит его слова ТАСС.

25 апреля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что власти Венгрии представили данные о безопасности и эффективности пяти вакцин от коронавируса, среди которых лучшие показатели продемонстрировал «Спутник V».

Согласно представленным данным, российский препарат показал лучшие результаты как по безопасности, так и по эффективности.

Кроме того, 19 апреля в фонде сообщили, что по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян эффективность «Спутник V» составила 97,6%.

РИА Новости

© Илья Питалев

В совместном заявлении РФПИ и центра имени Гамалеи, поступившем в распоряжение RT, уточнялось, что, согласно данным о вакцинации 3,8 млн граждан России, полностью привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года, заболеваемость начиная с 35-го дня с даты первого укола составила всего 0,027%. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил, что данные, ранее представленные авторитетным медицинским журналом The Lancet, демонстрировали эффективность вакцины на уровне 91,6%.

«Как показывает анализ данных заболеваемости почти 4 млн привитых россиян, эффективность вакцины ещё выше и достигает 97,6%. Такие показатели позволяют с уверенностью утверждать, что «Спутник V» обеспечивает одни из лучших показателей защиты от коронавирусной инфекции среди всех мировых вакцин», — заявил Дмитриев.

Напомним, 18 января в России началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции.

На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19. Так, в августе 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину «Спутник V», которую разработали специалисты центра имени Гамалеи. Позже регистрацию прошли ещё две российские вакцины — «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.

Помимо этого, 6 мая в России была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

6 мая президент России Владимир Путин заявил, что российские препараты от COVID-19 основаны на хорошо известных технологиях, которые применялись десятилетиями. Как подчеркнул глава государства, по мнению одного из европейских специалистов, российские вакцины от COVID-19 так же надёжны, как автомат Калашникова.

Ситуация с коронавирусом в России

В России за прошедшие сутки было выявлено 8386 новых случаев коронавирусной инфекции, большинство из них — в Москве (2846) и Санкт-Петербурге (722).

За минувшие 24 часа в стране выздоровели 8022 человека, 376 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 4 863 514, с начала пандемии умерли 112 622 человека, 4 480 360 пациентов вылечились от заболевания.

Согласно данным пресс-службы Роспотребнадзора, в стране уже было проведено более 130,8 млн лабораторных исследований на наличие вируса.