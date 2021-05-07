Минздрав России включил две вакцины в свои рекомендации по лечению COVID-19

Вакцины «КовиВак» и «Спутник Лайт» включены в новую версию рекомендаций Минздрава по лечению и профилактике коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых дополнен информацией о вакцине коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной «КовиВак» и вакцине для профилактики COVID-19 «Спутник Лайт», — говорится в заявлении.

Вместе с этим в рамках соответствующих рекомендаций из списка возможных к назначению препаратов для лечения коронавируса был исключён гидроксихлорохин.

6 мая Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в России.

Вакцину «КовиВак» зарегистрировали в России 20 февраля.