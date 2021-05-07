Минздрав России включил две вакцины в свои рекомендации по лечению COVID-19
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых дополнен информацией о вакцине коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной «КовиВак» и вакцине для профилактики COVID-19 «Спутник Лайт», — говорится в заявлении.
Вместе с этим в рамках соответствующих рекомендаций из списка возможных к назначению препаратов для лечения коронавируса был исключён гидроксихлорохин.
6 мая Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в России.
Вакцину «КовиВак» зарегистрировали в России 20 февраля.