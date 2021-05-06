В России зарегистрировали вакцину «Спутник Лайт»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что однокомпонентная вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник Лайт» зарегистрирована в России. Эффективность препарата, по данным фонда, составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.

Об этом сообщается в заявлении фонда.

«Министерство здравоохранения России, НИИ им Н.Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» против новой коронавирусной инфекции. Препарат «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины против коронавируса «Спутник V», — говорится в заявлении.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что вакцина «Спутник Лайт» может быть зарегистрирована в мае, к концу года планируется производить более 30 млн доз в месяц.