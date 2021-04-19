РФПИ: эффективность вакцины «Спутник V» достигает 97,6%

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, об этом сообщили в центре имени Гамалеи и Российском фонде прямых инвестиций.

В совместном заявлении утверждается, что в России ведётся реестр людей, которые прошли вакцинацию, а также граждан, которые заболели коронавирусом.

«Согласно данным о вакцинации 3,8 млн россиян, полностью привитых обоими компонентами в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года в рамках программы массовой гражданской вакцинации, заболеваемость начиная с 35-го дня с даты первого укола составила всего 0,027%», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Как напомнил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, данные, опубликованные медицинским журналом The Lancet, демонстрировали эффективность вакцины на уровне 91,6%.

«Как показывает анализ данных заболеваемости почти 4 млн привитых россиян, эффективность вакцины ещё выше и достигает 97,6%. Такие показатели позволяют с уверенностью утверждать, что «Спутник V» обеспечивает одни из лучших показателей защиты против коронавирусной инфекции среди всех мировых вакцин», — заявил он.

При этом, по мнению директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, реальная эффективность вакцины «может быть даже выше, чем демонстрируют существующие результаты» анализа, потому что данные системы учёта заболевших «допускают временной лаг между забором образца (реальной датой заболевания) и постановкой диагноза».

2 февраля одно из крупнейших медицинских изданий, The Lancet, опубликовало материал, в котором говорилось, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» обеспечивает полную защиту от тяжёлых случаев заболевания коронавирусом.