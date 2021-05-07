Венгрия подтвердила надёжность поступившей в Словакию партии «Спутника V»

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Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский заявил, что венгерская лаборатория подтвердила надёжность поступившей в Словакию партии вакцины от коронавируса «Спутник V».
Венгрия подтвердила надёжность поступившей в Словакию партии «Спутника V»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал TA-3.

«Результаты исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», проведённые в Венгрии, в порядке», — цитирует ТАСС заявление Ленгварского, которое он сделал в эфире телеканала.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщал, что власти Венгрии опубликовали данные о безопасности и эффективности пяти вакцин от коронавируса, среди которых наилучшие показатели продемонстрировал российский препарат «Спутник V».

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