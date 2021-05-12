Мишустин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса

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Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
Мишустин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Он напомнил, что «по поручению президента в конце прошлого года по всей стране началась добровольная бесплатная массовая вакцинация».

По его словам, «уже свыше 24 млн человек прошли разные этапы вакцинации».

«Нам необходимо к концу года сформировать коллективный иммунитет», — отметил Мишустин.

Премьер отметил, что «очень важно, чтобы люди активнее прививались».

«Как человек, который сам перенёс эту болезнь, ещё раз хотел бы рекомендовать всем сделать прививку. Прежде всего старшему поколению, которое особенно уязвимо перед коронавирусом. Пожалуйста, позаботьтесь о себе и берегите своих близких», — добавил Мишустин.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также заявила, что достижение коллективного иммунитета к COVID-19 возможно в России к осени.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН отметил, что в Москве, по подсчётам Роспотребнадзора, около 60% населения имеют коллективный иммунитет к COVID-19.

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