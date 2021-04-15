Иммунолог прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.

«Роспотребнадзор уже заявлял, что, по их подсчётам, в Москве уже около 60% населения имеют коллективный иммунитет. Для того чтобы пандемия совершенно точно остановилась, нужно, чтобы было примерно 70%», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, когда это произойдёт, можно будет думать о снятии ограничений.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Екатеринбурга начал работу пункт вакцинации от коронавируса.