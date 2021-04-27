Голикова дала прогноз по коллективному иммунитету к COVID-19 в России

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Достижение коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 возможно в России к осени, отметила российский вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.
Голикова дала прогноз по коллективному иммунитету к COVID-19 в России
  • РИА Новости

«Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета в России — это сентябрь 2021 года. В разных субъектах по-разному. Всё зависит от интенсивности вакцинации», — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что популяционный иммунитет к коронавирусу в стране может сформироваться к концу лета.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН отметил, что в Москве, по подсчётам Роспотребнадзора, около 60% населения имеют коллективный иммунитет к COVID-19.

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