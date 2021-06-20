«Сокращает время перехода к тяжёлым формам»: Гинцбург заявил, что индийский штамм коронавируса «злее» прежних вариантов

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что распространяющийся в России индийский штамм коронавируса сокращает время перехода от лёгкой формы заболевания к тяжёлой. Мэр Москвы Сергей Собянин также предупредил об опасностях нового штамма, отметив, что для противостояния ему нужен вдвое больший уровень иммунитета, чем в случае с известными прежде вариантами SARS-CoV-2. Глава города не исключил, что давно привитым людям может понадобиться ревакцинация, которая обеспечит повышение уровня антител.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что индийский штамм коронавируса «злее» известных прежде вариантов.

«Он сокращает время перехода от лёгкой симптоматики к тяжёлым формам протекания заболевания, тем самым сокращая время возможного появления собственных антител», — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

Вместе с тем учёный отметил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает от всех известных штаммов коронавируса.

«Антитела, которые получаются в результате использования «Спутника V», защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная с британского и кончая, соответственно, штаммом «дельта», индийским», — сказал учёный.

Мэр Москвы Сергей Собянин тем временем рассказал, что привитые от коронавируса люди могут быть подвержены заражению новым, более агрессивным штаммом, если у них упали титры или снизился иммунитет.

В интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1» Собянин также обратил внимание на то, что Москва имеет дело с новой мутацией индийского штамма, которая агрессивнее прежних вариантов вируса.

«Быстрее заражает, быстрее проникает в организм, и уровень иммунитета — для того, чтобы оградить себя от индийского штамма, нужно, чтобы он был в два раза выше по сравнению с уханьским», — сказал Собянин.

Собянин добавил, что люди, которые не заболели бы во время распространения предыдущего штамма коронавируса, сегодня могут заболеть.

«Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку, — их не так много, но всё равно ощущается, что те, кто давно прививку сделали, — у них статус падает, титры падают, поэтому для многих требуется, наверное, ревакцинация, о чём мы и говорили уже», — пояснил глава города. Ранее он заявил, что также прошёл процедуру ревакцинации.

За прошедшие сутки в России выявлено 17 611 новых случаев коронавируса. В то же время полностью выздоровели 8629 человек, 450 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

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За всё время наблюдений в РФ выявлено 5 316 826 случаев коронавируса. Зафиксирован 129 361 летальный исход, выздоровели 4 869 972 человека. Активными остаются 317 493 случая.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 145,3 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 471 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 606 036 человек.

Самое большое количество новых случаев выявлено в Москве — 8305 за сутки. С момента предшествующей сводки оперштаба госпитализирован 1581 человек, скончался 81 пациент. На ИВЛ в городских медучреждениях находятся 618 человек.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказал мнение, что россиянам следует срочно вакцинироваться, чтобы предотвратить развитие негативного сценария распространения коронавируса.

«Важно вакцинироваться и, в случае необходимости, ревакцинироваться как можно быстрее, чтобы защитить себя и своих близких и избежать повторения негативного сценария развития эпидемии, который произошёл в Индии», — цитирует его слова ТАСС.

Дмитриев добавил, что действия регионов по ускорению и введению обязательной вакцинации для определённых категорий граждан позволят спасти множество жизней.

Отстранение от работы за отказ от вакцинации

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работника, который без объективных причин не сделал обязательную прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 в период эпидемии, могут отстранить от работы без сохранения зарплаты.

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Напомним, что 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление о необходимости обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% горожан, задействованных в сфере услуг.

Котяков напомнил, что «решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов».

«То есть такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», — приводит его слова РИА Новости.

Вместе с тем министр ранее рассказал, что российский Трудовой кодекс не предусматривает возможности увольнения за отказ от вакцинации.