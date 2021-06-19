В Минтруде оценили возможность увольнения за отказ от вакцинации

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что российский Трудовой кодекс не предусматривает возможности увольнения за отказ от вакцинации.

«У нас на сегодняшний день возможность за это увольнять в Трудовом кодексе не предусматривается. В трудовом законодательстве на сегодняшний день таких норм не предусмотрено», — цитирует его ТАСС.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов поддержал решение об обязательной вакцинации от COVID-19 ряда категорий граждан в Москве.

10 июня депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку против коронавируса.