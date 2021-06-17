На Сахалине вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для представителей ряда профессий

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На территории Сахалинской области вводится обязательная вакцинация для работников сферы услуг, образования и здравоохранения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ольгу Фунтусову.

«Я выношу своё постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. В первую очередь это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации. Эти категории обязаны будут привиться», — сказала она.

Под постановление подпали работники образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, коммунального хозяйства и энергетики, торговли, салонов красоты, косметических и спа-салонов, фитнес-клубов, бассейнов, предприятий по оказанию бытовых услуг и так далее.

По словам Фунтусовой, иммунизация начнётся с 21 июня.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в регионе.

10 июня депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку против коронавируса.

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