В Дагестане сообщили об ухудшении ситуации с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«В последние дни в республике наметилась тревожная тенденция к росту заболеваемости коронавирусом и численности госпитализированных... К сожалению, не удаётся избежать и потерь. Нынешняя ситуация всё больше напоминает нам о событиях годичной давности, когда в дома дагестанцев неожиданно пришла беда», — сказал он.
По его словам, преодолеть пандемию в регионе можно с помощью вакцинации от коронавируса.
«Вакцинация — это кратчайший путь к возвращению в русло нормальной жизни», — заключил Меликов.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о возможности ужесточения карантинных мер в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.