В Дагестане сообщили об ухудшении ситуации с COVID-19

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Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в регионе. Он отметил, что ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в Дагестане напоминает показатели годичной давности.
В Дагестане сообщили об ухудшении ситуации с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«В последние дни в республике наметилась тревожная тенденция к росту заболеваемости коронавирусом и численности госпитализированных... К сожалению, не удаётся избежать и потерь. Нынешняя ситуация всё больше напоминает нам о событиях годичной давности, когда в дома дагестанцев неожиданно пришла беда», — сказал он.

По его словам, преодолеть пандемию в регионе можно с помощью вакцинации от коронавируса.

«Вакцинация — это кратчайший путь к возвращению в русло нормальной жизни», — заключил Меликов.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о возможности ужесточения карантинных мер в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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