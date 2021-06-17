В Дагестане сообщили об ухудшении ситуации с COVID-19

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в регионе. Он отметил, что ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в Дагестане напоминает показатели годичной давности.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В последние дни в республике наметилась тревожная тенденция к росту заболеваемости коронавирусом и численности госпитализированных... К сожалению, не удаётся избежать и потерь. Нынешняя ситуация всё больше напоминает нам о событиях годичной давности, когда в дома дагестанцев неожиданно пришла беда», — сказал он.

По его словам, преодолеть пандемию в регионе можно с помощью вакцинации от коронавируса.

«Вакцинация — это кратчайший путь к возвращению в русло нормальной жизни», — заключил Меликов.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о возможности ужесточения карантинных мер в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.