Путин рекомендовал россиянам сделать прививку от коронавируса
- © РИА Новости / Виталий Белоусов
Об этом он сказал в ходе выступления на съезде «Единой России».
Путин рассказал, что находится в постоянном контакте со специалистами.
«Последствия болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, до сих пор изучаются», — отметил президент.
По его словам, специалистам ещё предстоит выяснить, к чему это в конечном счёте ведёт.
«Ещё раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть», — сказал он.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичные власти призывают граждан прививаться от коронавирусной инфекции COVID-19 независимо от уровня антител.