Путин рекомендовал россиянам сделать прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что привиться от коронавирусной инфекции COVID-19 лучше, чем заболеть.

Об этом он сказал в ходе выступления на съезде «Единой России».

Путин рассказал, что находится в постоянном контакте со специалистами.

«Последствия болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, до сих пор изучаются», — отметил президент.

По его словам, специалистам ещё предстоит выяснить, к чему это в конечном счёте ведёт.

«Ещё раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть», — сказал он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичные власти призывают граждан прививаться от коронавирусной инфекции COVID-19 независимо от уровня антител.