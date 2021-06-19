Путин рекомендовал россиянам сделать прививку от коронавируса

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Президент России Владимир Путин заявил, что привиться от коронавирусной инфекции COVID-19 лучше, чем заболеть.
Путин рекомендовал россиянам сделать прививку от коронавируса
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Об этом он сказал в ходе выступления на съезде «Единой России».

Путин рассказал, что находится в постоянном контакте со специалистами. 

«Последствия болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, до сих пор изучаются», — отметил президент. 

По его словам, специалистам ещё предстоит выяснить, к чему это в конечном счёте ведёт.

«Ещё раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть», — сказал он. 

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичные власти призывают граждан прививаться от коронавирусной инфекции COVID-19 независимо от уровня антител.

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