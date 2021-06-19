В Москве призывают прививаться от COVID-19 независимо от уровня антител
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- РИА Новости
Об этом она заявила ТАСС.
«Начнём с того, что в перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится… В условиях, когда набирает оборот распространение индийского штамма и резко растёт заболеваемость, врачи считают, что необходимо прививаться без оглядки на уровень антител», — отметила она.
Ракова подчеркнула, что человек, рассчитывающий на то, что тот или иной уровень антител сможет его обезопасить, «рискует своим здоровьем».
Также заммэра добавила, что власти Москвы в ближайшее время откроют возможность для ревакцинации от коронавируса в прививочных пунктах.
«В ближайшее время мы откроем такую возможность в наших пунктах вакцинации и будем повторно принимать людей на прививку», — сказала она.
Как ранее сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.