В Москве призывают прививаться от COVID-19 независимо от уровня антител

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичные власти призывают граждан прививаться от коронавирусной инфекции COVID-19 независимо от уровня антител.
В Москве призывают прививаться от COVID-19 независимо от уровня антител
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

Об этом она заявила ТАСС.

«Начнём с того, что в перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится… В условиях, когда набирает оборот распространение индийского штамма и резко растёт заболеваемость, врачи считают, что необходимо прививаться без оглядки на уровень антител», — отметила она.

Ракова подчеркнула, что человек, рассчитывающий на то, что тот или иной уровень антител сможет его обезопасить, «рискует своим здоровьем».

Также заммэра добавила, что власти Москвы в ближайшее время откроют возможность для ревакцинации от коронавируса в прививочных пунктах. 

«В ближайшее время мы откроем такую возможность в наших пунктах вакцинации и будем повторно принимать людей на прививку», — сказала она.

Как ранее сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.

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