Онищенко призвал ответственнее относиться к вакцинации

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Депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.
Онищенко призвал ответственнее относиться к вакцинации
  • РИА Новости

Об этом он заявил на онлайн-брифинге НСН.

«Давайте привьёмся и забудем о коронавирусе. В Москве открыты сотни прививочных пунктов, в которых сидят квалифицированные врачи. Вам даже в поликлинику идти не надо! А мы пребываем в размышлениях! Давайте будем ответственны к своему здоровью!» — призвал Онищенко.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.

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