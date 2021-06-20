В МИД России рассказали о вакцинации от COVID-19 около 80% сотрудников

Около 80% сотрудников российского внешнеполитического ведомства прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявила начальник отдела лечебно-оздоровительного обеспечения управления делами департамента МИД России Алина Косаченко.

«С марта наши загранучреждения в 82 странах получили вакцину «Спутник V». Позже мы начали «ЭпиВакКорону» тоже доставлять. По выбору, как наши дипломаты просили. И порядка 80% наших сотрудников уже вакцинированы», — приводит ТАСС сообщение.

Косаченко отметила, что в МИД искали все возможности, чтобы доставить вакцину от коронавируса в российские диппредставительства.

«Мы искали все возможности: дипломатической почтой, всеми путями-дорогами. Всеми законными путями для того, чтобы наши люди получили вакцины вовремя», — добавила она.

В апреле представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия приняла просьбу руководства ОБСЕ предоставить порядка 20 сотрудникам организации возможность привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V».