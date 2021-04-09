Ряд сотрудников ОБСЕ привьются вакциной «Спутник V» на территории России
- Reuters
«На прошлой неделе началась вакцинация сотрудников группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска Гуково и Донецк российско-украинской границы, речь идёт о вакцинации от COVID-19 вакциной «Спутник V», — заявила Захарова в ходе брифинга.
Она добавила, что с такой просьбой обратилось руководство ОБСЕ.
«Около 20 сотрудников ОБСЕ из 15 стран, которые работают на территории Ростовской области, будут привиты российской вакциной», — сказала дипломат.
Захарова отметила, что это один из первых случаев, когда сотрудники ОБСЕ, имеющей полевые присутствия в 16 странах-участницах, получили возможность организованно вакцинироваться от коронавируса.
Ранее в ОБСЕ сообщили детали переговоров контактной группы по Донбассу.