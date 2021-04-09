Ряд сотрудников ОБСЕ привьются вакциной «Спутник V» на территории России

Россия приняла просьбу руководства ОБСЕ предоставить порядка 20 сотрудникам организации возможность привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом на брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«На прошлой неделе началась вакцинация сотрудников группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска Гуково и Донецк российско-украинской границы, речь идёт о вакцинации от COVID-19 вакциной «Спутник V», — заявила Захарова в ходе брифинга.

Она добавила, что с такой просьбой обратилось руководство ОБСЕ.

«Около 20 сотрудников ОБСЕ из 15 стран, которые работают на территории Ростовской области, будут привиты российской вакциной», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что это один из первых случаев, когда сотрудники ОБСЕ, имеющей полевые присутствия в 16 странах-участницах, получили возможность организованно вакцинироваться от коронавируса.

Ранее в ОБСЕ сообщили детали переговоров контактной группы по Донбассу.