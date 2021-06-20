Юрист: работодатель должен отстранить не желающих прививаться сотрудников без зарплаты

Работников сферы услуг, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, следует отстранять от работы без сохранения зарплаты, считает полномочный представитель правительства в высших судебных инстанциях юрист Михаил Барщевский. По его мнению, граждане, которые не могут прививаться по медицинским показаниям, должны быть отстранены с сохранением двух третей заработка.

Об этом он заявил агентству городских новостей «Москва».

Барщевский отметил, что работодатели обязаны отстранить от работы сотрудников, которые не привились, с учётом ситуации, которая складывается в Москве и Московской области, и с учётом распоряжения, подписанного главным санитарным врачом столицы.

«Работники вправе решать, прививаться или нет, но если они не привьются, то будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Исключением является категория сотрудников, которые не могут прививаться по медицинским показаниям, их также должны отстранить, но с сохранением двух третей заработка», — сказал юрист.

При этом предоставление поддельного сертификата о вакцинации может стать основанием для возбуждения уголовного дела, напомнил он.

«Но хочу подчеркнуть, что в данной ситуации левая справка о наличии противопоказаний образует состав уголовного преступления, поскольку является документом, дающим права и освобождающим от обязанностей», — подчеркнул Барщевский.

Как ранее сообщил министр труда Антон Котяков, работника, который без объективных причин не сделал обязательную прививку от COVID-19 в период эпидемии, могут отстранить от работы без сохранения зарплаты.

При этом он напомнил, что Трудовой кодекс не предусматривает возможности увольнения за отказ от вакцинации.