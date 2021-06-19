Глава Минтруда высказался о возможности отстранить непривитых сотрудников

Короткая ссылка
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что работника, который без объективных причин не сделал обязательную прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 в период эпидемии, могут отстранить от работы без сохранения зарплаты. Об этом информирует РИА Новости.
Глава Минтруда высказался о возможности отстранить непривитых сотрудников
  • РИА Новости

Он пояснил, что «решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов».

«То есть такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», — отметил Котяков.

Ранее Котяков заявил, что российский Трудовой кодекс не предусматривает возможности увольнения за отказ от вакцинации.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить