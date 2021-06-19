Глава Минтруда высказался о возможности отстранить непривитых сотрудников

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что работника, который без объективных причин не сделал обязательную прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 в период эпидемии, могут отстранить от работы без сохранения зарплаты. Об этом информирует РИА Новости.

Он пояснил, что «решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов».

«То есть такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», — отметил Котяков.

Ранее Котяков заявил, что российский Трудовой кодекс не предусматривает возможности увольнения за отказ от вакцинации.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.